Dynamich Technologies, presentato l'accordo ponte

È prevista per il 7 gennaio, dopo l’entrata in vigore della riforma degli ammortizzatori sociali, la firma del contratto di solidarietà tra le Rsu, i sindacati provinciali di categoria e la direzione della Dynamich Technologies di Attimis. È quanto prevede l’accordo firmato nei giorni scorsi da Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm e i rappresentanti datoriali, supportati da Confindustria Udine, e illustrato ieri ai lavoratori in assemblea.

"Dopo la dichiarazione degli esuberi, tuttora quantificati in 50-60 figure, si attendeva da parte degli azionisti americani l’approvazione del percorso di solidarietà – scrivono in un comunicato Fiom, Fim e Uilm – anziché l’apertura di un procedimento di licenziamento collettivo. Tale decisione, presa a inizio dicembre ha autorizzato la sottoscrizione di un accordo atto a definire tempi e modi per la sottoscrizione di un contratto di solidarietà». Il percorso di solidarietà, della durata di due anni (12 mesi rinnovabili), coinvolgerà tutti i dipendenti e sarà accompagnato da corsi di formazione finalizzati sia alla permanenza in azienda sia a un reimpiego in altre realtà, «anche a fronte dell’impegno di Confindustria a confrontarsi con le sue associate per la verifica delle eventuali necessità di competenze".

Confermato anche l’impegno della Regione a sostenere i percorsi di riqualificazione e di difesa dell’occupazione. L’accordo e gli impegni assunti, concludono i sindacati territoriali e le Rsu "hanno alleviato parzialmente le preoccupazioni dei lavoratori che attenderanno i termini del contratto di solidarietà, ma fin da subito si sono dichiarati disponibili a fare tutta la formazione necessaria per la propria riqualificazione".