E’ friulano il miglior responsabile marketing 2022 di Citroën Italia

Alessandro Cervone il miglior responsabile marketing 2022 di Citroën Italia, è stato premiato recentemente all’Allianz Cloud di Milano durante l’incontro nazionale dei venditori Citroën. Cervone è alla guida della direzione marketing di Bliz Srl, storica concessionaria di auto nata in provincia di Udine nel 1984 in forte espansione, grazie anche recenti acquisizioni, su tutto il territorio regionale.

Laureato in Economia e Commercio a Udine, con un master universitario in Retail & Brand Management a Parma, Alessandro Cervone dopo aver lavorato per sette anni nella grande distribuzione organizzata in Lombardia, decide di rientrare nella sua terra, strutturando attività di Marketing nei settori dell’economia circolare e, soprattutto, dell’automotive.

“Ricevere questo riconoscimento a livello nazionale - afferma Alessandro Cervone - significa aver saputo cogliere la sfida di adattare le strategie di marketing alle esigenze della società moderna. Idee innovative non bastano, serve la fiducia da parte dell’azienda che ti permette di osare, sperimentare e continuare a far sorprendere”.

Per Bliz Srl, della famiglia Gobbato, questo premio non è solo motivo di orgoglio verso i propri collaboratori, ma offre anche la conferma di aver ben strutturato gli investimenti nelle risorse umane, economiche e nelle strategie di marketing. Solo un anno fa l’azienda è diventata una dei principali operatori di riferimento Stellantis per il Friuli Venezia Giulia, con la commercializzazione dei marchi Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, oltre ai già consolidati Peugeot, Citroën e DS. Dal 1° luglio 2023 è prevista un’ulteriore crescita: Bliz avrà la concessione per la rivendita del marchio Citroën anche a Tavagnacco, ampliando gli spazi per l’assistenza e la manutenzione.