Eat to Meet, a cena con potenziali clienti

Uno Speed Date per cercare non l’anima gemella, bensì clienti, collaboratori, fornitori e perché no, nuovi amici. Si chiama “Eat to Meet” ed è il simpatico evento organizzato dal gruppo Giovani Imprenditori di Cna Fvg per offrire opportunità alle aziende della regione e poter promuovere la propria attività. La cena, in programma ad Azzano Decimo il 7 giugno presso Ca’ Muliner, una delle location più belle della regione, comprende quattro portate e tre cambi di tavolo per scambiare due chiacchiere con gli altri ospiti.

“L’obiettivo principale è quello di favorire la reciproca conoscenza tra le imprese del territorio, associate Cna e non, e di facilitare la nascita di relazioni", spiega Massimiliano Petri, presidente del Gruppo Giovani Cna Fvg. "E' un modo leggero e brillante di fare marketing B2B, improntato alla costruzione di un rapporto di fiducia reciproca tra potenziali fornitori, clienti e partner in un contesto rilassato e aperto al nuovo”.

Lo Speed Dating aziendale è un "social game" ideale per facilitare gli incontri di lavoro attraverso una chiacchierata limitata nel tempo: ci si affida al proprio istinto e al "sesto senso”… perché spesso è davvero la prima impressione quella che conta! Iscrizioni in chiusura il 27 maggio 2022. Info: 0432.854706 - https://meet.cnafvg.it/