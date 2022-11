Ecarry conquista Austria e Germania

Raggiunto l’accordo per la distribuzione esclusiva di ecarry in Germania e Austria fra le Goriziane E&C Spa e Idrivetechnology Gmbh. Un passo importante per Idrivetechnology GmbH che, con l’introduzione di ecarry - l’unico veicolo commerciale al mondo full electric prodotto dall'isontina Green-G Electric Vehicles sul mercato tedesco e austriaco - si apre a soluzioni innovative e sostenibili.

Idrivetechnology è una filiale di Kanalreiniger.Eu, importante rivenditore di attrezzature per camion operanti nel settore del trattamento delle acque reflue. Una vasta rete di clienti, privati e pubblici, garantisce un lancio di sicuro successo di ecarry nel portfolio del gruppo capitanato da Doukas Tsesmelis, che dichiara: “Questo è il momento giusto, direi il migliore di sempre, per proporre soluzioni a emissioni zero in Germania. Le strutture pubbliche sono costrette dai cittadini, dalle amministrazioni e alla politica, a dare il via al green business ma mancano ancora le soluzioni elettriche degli allestitori domestici nel trattamento delle acque reflue”.

Idrivetechnology avrà, inoltre, a disposizione una grande varietà di allestimenti eletttrici che si adattano perfettamente a ecarry e sta già cercando altri partner nel settore per offrire soluzioni sempre più performanti ai clienti del settore pubblico.

Un altro punto di forza è la possibilità di noleggio. La presentazione ufficiale, tenutasi durante l’edizione 2022 dell’IFAT, ha riscosso un grande successo. La VAK - Associazione tedesca dell'industria delle Attrezzature e dei Veicoli Comunali - che raccoglie i più importanti membri di tutte le principali municipalizzate, ha premiato Kanalreiniger.Eu e ecarry con il Premio per l'Innovazione. Un altro grande successo per ecarry, un’eccellenza tutta 'made in Fvg' ancora senza rivali.