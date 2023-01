Ecarry conquista i mercati di Europa e Australia

Ecarry, il primo veicolo commerciale full electric da 3,5ton, concepito per rispondere puntualmente alle necessità di chi opera nei centri urbani compiendo percorsi ripetitivi e caratterizzati da numerosi start&stop, sta conquistando Europa e Australia.

E' studiato e prodotto interamente in Friuli Venezia Giulia da Green-G Electric Vehicles, divisione aziendale del Gruppo Goriziane E&C s.p.a., punto di riferimento internazionale nel settore della difesa, oil&gas, navale e ferroviario.

Mettere a disposizione dell’ambiente settant’anni di ricerca ed esperienza nella progettazione di sistemi di ingegneria avanzata. È con questo obiettivo che il Gruppo Le Goriziane E&C ha fondato nel 2019 Green-G Electric Vehicles, l’azienda focalizzata sul tema della reale sostenibilità ambientale applicata allo sviluppo di impianti e di veicoli commerciali elettrici di medie dimensioni. Ed è così che è nato Ecarry, il light truck nativo full electric con potenza e velocità nettamente superiori agli standard, che promette di rivoluzionare la viabilità urbana.

Veicolo a cabina ribassata, fattore a tutto vantaggio di chi opera nella logistica cittadina, Ecarry ergonomicamente, in termini di sicurezza e di operatività, non ha concorrenti, essendo studiato per essere completamente adattabile ai più disparati equipaggiamenti. Inoltre, fatto di cui Green-G Electric Vehicles è particolarmente orgogliosa, tutto il software di Ecarry viene scritto interamente in azienda, permettendoci di configurarlo secondo le esigenze del cliente.

Nessun costruttore generalista, quantunque produttore di veicoli elettrici, ha la possibilità di fare altrettanto, cosa che rende Ecarry sicuramente la soluzione a tante esigenze della last-mile delivery. La possibilità di guida sia a destra che a sinistra lo rende appetibile per tutti i mercati.

Grazie alla tecnologia 4.0 integrata, Ecarry interagisce con l’operatore e permette il controllo da remoto e in tempo reale di ogni attività. Un vantaggio che, in più, permette di accedere a diversi benefici fiscali, come il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali e per attività di Ricerca e Sviluppo.

Alimentazione full electric e zero emissioni, ecarry è un mezzo silenzioso che può circolare nei centri storici e nelle aree pedonali. ecarry è stato concepito per soddisfare le esigenze di chi compie servizi di raccolta differenziata porta a porta, logistica cittadina e consegne last mile.

Con meno di 180 centimetri di larghezza, 570 di lunghezza, 195 di altezza, è il mezzo ideale per la viabilità urbana e per i centri storici cittadini. Grazie al suo design compatto, ecarry è comodo da manovrare, semplice da guidare e non blocca il traffico. Un veicolo commerciale elettrico unico per ergonomia, dimensioni, portata e prestazioni, con potenza e velocità nettamente superiori agli standard.

Gli allestimenti vengono studiati su specifica esigenza, per garantire i massimi risultati in termini di operatività e risparmi energetico. Inoltre, la modularità del pacco batterie, 35-70 kWh, rende ecarry il mezzo più potente della sua categoria, con prestazioni nettamente superiori agli standard.