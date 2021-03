Ecarry protagonista a Linea Verde Life

Ecarry, l’innovativo light truck 100% elettrico progettato da Green-G che sta rivoluzionando il settore dei trasporti e della mobilità urbana sarà protagonista di Linea Verde Life, il programma in onda su Rai Uno dedicato alla scoperta delle città più innovative e sostenibili d'Italia, nella puntata dedicata a Gorizia che andrà in onda sabato 3 aprile alle 12.15.

Il rivoluzionario veicolo commerciale full electric di Green-G, nato proprio in provincia di Gorizia e studiato per rispondere alle reali necessità di chi opera ogni giorno nel contesto urbano, è stato scelto dalla redazione per rappresentare il territorio isontino, in qualità di eccellenza che rispetta le caratteristiche di sostenibilità.

Il programma condotto da Marcello Masi e Daniela Ferolla affronta diverse tematiche, sfidanti e complesse, riguardanti la sostenibilità urbana in tutte le sue accezioni e, attraversando tutta l’Italia, ne identifica e segnala i casi più virtuosi.

Agile, compatto e silenzioso, 35 quintali PTT con propulsione elettrica, ecarry ha avuto una madrina d’eccezione: la conduttrice Daniela Ferolla, che è stata la prima donna ad averlo guidato, apprezzandone l’ergonomia, la facilità di guida e l’assoluta manovrabilità.

ecarry, infatti, non rispetta solo l’ambiente ma anche le persone, ed è progettato per garantire agli operatori un’esperienza di guida piacevole e confortevole: nasce con criteri di ergonomia avanzata ed è pensato ponendo la qualità del lavoro e di conseguenza il benessere dell’operatore al centro. Ad esempio, la sua cabina avanzata è estremamente bassa rispetto agli altri veicoli commerciali disponibili sul mercato. È posizionata a soli 380 mm da terra, un accorgimento che permette di salire e scendere dal mezzo non facendo alcuna fatica, riducendo al minimo il rischio di infortuni e l’incorrere di malattie professionali. E questa è solo una delle molteplici caratteristiche che rendono ecarry un veicolo commerciale elettrico amico dell’uomo e dell’ambiente.

In occasione delle riprese, che si sono svolte in piazza Sant’Antonio, ecarry è stato allestito con uno spazioso cassone ribaltabile, una configurazione comoda per eseguire la manutenzione delle aree verdi e in generale tutte le attività che necessitano di operazioni di scarico frequenti.

Green-G è la nuova business unit di Goriziane E&C SpA, da settant’anni punto di riferimento internazionale nella progettazione di sistemi di ingegneria avanzata per il settore della difesa, oil&gas, navale e ferroviario. Una realtà nata nel 2019 con sede a Villesse, focalizzata sul tema della reale sostenibilità ambientale applicata allo sviluppo di impianti e di veicoli commerciali elettrici di medie dimensioni.