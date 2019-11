Eccellenze del Nordest, le imprese più dinamiche

Dopo Venezia, Padova e Verona arriva a Udine la quarta tappa del road-show “Eccellenze del Nord Est, le imprese più dinamiche”, lunedì 25 novembre dalle 14 alle 16 nel Palazzo della Regione in via Sabbadini, nell’ambito della parte pubblica dell’assemblea annuale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine. Alle 14, dopo i saluti istituzionali, si terrà l’intervento di Thomas Vanin, dottore in Amministrazione Finanza e Controllo, che presenterà la ricerca sulle performance delle 5mila società di capitali della provincia di Udine.

A seguire la tavola rotonda, moderata da Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto, in cui imprenditori, economisti e professionisti si confronteranno sulle prospettive dell’economia del territorio e sull’impatto per le aziende del nuovo codice della crisi d’impresa, con gli interventi di Alberto-Maria Camilotti, presidente Odcec di Udine, Giovanni da Pozzo, presidente Cciaa Pordenone - Udine, Michele Nencioni direttore di Confindustria Udine, i professori dell’Università Ca’ Foscari di Venezia Antonio Paradiso e Andrea Giacomelli, Paolo Bravin direttore B.U. recupero crediti Innolva Spa, Roberto De Re direttore amministrativo Fantoni Spa, e Stefano Milanese direttore investimenti Friulia Spa.

Sono 85 mila i bilanci analizzati delle società di capitali del Triveneto, situate lungo i 400 chilometri dell’asse immaginario da Bolzano a Trieste: un tessuto economico portante che copre i 40 mila chilometri quadrati tra Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, di cui sono parte gli 11 mila commercialisti. Sono questi alcuni dei numeri del progetto di analisi delle performances delle società di capitali del Triveneto sviluppato dai 13 Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, con l'Università Ca' Foscari di Venezia.

Le prossime tappe di “Eccellenze del Nord Est, le imprese più dinamiche” saranno a Pordenone, martedì 26 novembre (Fiera Pordenone); a Bolzano il 27 novembre (Noi Techpark); il 28 novembre al mattino a Vicenza (Fiera), al pomeriggio a Rovigo (Salone del Grano - CCIAA) e Trieste (Stazione Marittima - Sala Oceania); il 29 novembre a Trento (centro Congressi Interbrennero); il 2 dicembre a Belluno (Villa Carpenada) e Gorizia (Palazzo De Bassa); infine, il 4 dicembre a Treviso (H-Farm Big Rock, Tenuta Ca' Tron). L’evento è gratuito, la cittadinanza è invitata.

Per informazioni e iscrizioni: www.symposiumcommercialisti.it