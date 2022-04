Ecco chi mangia alla tavola del Pnrr

I fondi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) stanno cominciando ad arrivare in regione e, allo stesso tempo, prendono forma i progetti proposti dalle varie amministrazioni comunali che sono riuscite ad accedere ai bandi, soprattutto per quanto concerne le iniziative dedicate a progetti di rigenerazione urbana che, nell’ambito della Missione 5, sono volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Impianti sportivi, rifacimento ed efficientamento energetico di edifici scolastici, piste ciclabili, recupero di aree un tempo militari da tempo in stato di abbandono e molto altro sono soltanto alcune delle opere che dovranno essere realizzate entro il 2026.



Non tutti i Comuni della nostra regione sono però riusciti a sedersi a questo banchetto. A parte il fatto che i miliardi messi a disposizione dal Pnrr saranno ripartiti in maniera asimmetrica (vanno cioè più fondi al Centro Sud, aree più svantaggiate rispetto al Nord), per poter accedere a questi fondi serve una certa reattività. Ovvero servono progetti praticamente già pronti e solo da realizzare se non addirittura in parte già avviati e uffici efficienti. Sul primo punto abbiamo a che fare con la lungimiranza dei vari amministratori comunali, ma è il secondo versante, quello degli uffici, l’ostacolo capace di tagliare le gambe anche al più bravo dei sindaci: se non hai un ufficio tecnico in grado di sostenere la mole di pratiche necessarie e seguire con cura l’iter, c’è poco da fare, con il risultato che molti piccoli Comuni, che pure avrebbero un gran bisogno di interventi, rischiano di restare a bocca asciutta.



UDINE

PORDENONE

GORIZIA

TRIESTE

Viste queste premesse, fa un po’ specie trovarsi di fronte a progetti milionari come quello della cabinovia di Trieste che da solo si mangerà la bellezza di 48 milioni di euro, ben oltre la metà degli 88 milioni di euro che il municipio è riuscito ad ottenere per la città (senza dunque parlare del porto) grazie ad amministratori particolarmente attivi e ben ascoltati a Roma oltre che a uffici molto efficienti. I quasi 50 milioni di euro necessari per realizzare l’infrastruttura fanno storcere non poco la bocca a quanti immaginano che i fondi del Pnrr andrebbero spesi per risolvere i tanti problemi esistenti e non per realizzare opere il cui mantenimento finirà per gravare sulle tasche dei cittadini.Per Udine non è andata poi tanto male, anche se siamo lontani dalle cifre previste a Trieste. La parte del leone la fa il progetto di edilizia residenziale di San Domenico, per il quale il Comune ha ottenuto 15 milioni di euro dal Pnrr. Si aggiungono i quasi 10 milioni di euro per la nuova sede del Museo di storia naturale nell’ex Frigo, i 5 milioni di euro per la sede della Procura nell’ex Stringher e quasi 5 milioni per la nuova scuola dell’infanzia in via Adige. Seguono il progetto per rafforzare la mobilità ciclistica (un milione e 400mila euro per realizzare cinque chilometri di nuove piste ciclabili, dei quali due dovranno essere realizzati entro il prossimo anno e tre entro il 2026 ), l’intervento da 850mila euro per l’adeguamento antisismico della scuola elementare D’Orlandi, il contributo da mezzo milione di euro per lavori manutentivi e i 170mila euro per l’efficientamento energetico della scuola media Bellavitis.In totale si tratta di 38 milioni di euro per otto opere per le quali l’amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento o risulta assegnataria dei fondi Pnrr. Una bocca d’osigeno per la città e un sospiro di sollievo per il sindaco Pietro Fontanini dopo le critiche di immobilismo ricevute nei mesi scorsi: “Si tratta di un risultato ragguardevole ma ancora parziale. Sono in ballo altri finanziamenti per i quali abbiamo già fatto domanda per un importo significativo. Avremo modo, in corso d’opera, di entrare nel dettaglio. Di certo, possiamo esprimere soddisfazione per il cambio di marcia avvenuto a livello governativo: dopo una prima fase in cui Udine, il Friuli e tutto il Nord sono stati clamorosamente penalizzati, l’esecutivo ha saputo rimediare erogando finanziamenti per opere importanti e attese”.Pordenone punta a migliorare e ammodernare, con i fondi del Pnrr, le strutture per l’istruzione e lo sport e non soltanto, dato che si parla anche di rigenerazione urbana, mobilità, verde, opere culturali ed altro ancora. Il numero di progetti proposti dall’amministrazione Ciriani è tale che le cifre necessarie ammontano a circa 60 milioni, ma per il momento a Pordenone pare ne arrivino una ventina.Grande attenzione per il settore scolastico: tra le priorità individuate dal municipio la ricostruzione della scuola primaria “Beato Odorico” per la quale serviranno quasi 4,5 milioni, la costruzione di due palestre al servizio di altrettante scuole per una spesa di 860 mila euro ciascuna, Ila costruzione del nuovo asilo di Torre da realizzare in via Musile, per ospitare 60 bambini, con una spesa di quasi un milione e mezzo. Sempre al servizio delle strutture scolastiche è prevista la ricostruzione della mensa della scuola Grigoletti con una spesa di 400 mila euro e la costruzione di una piattaforma polifunzionale di 1.600 metri quadrati per il basket (spesa di 240 mila euro), pallavolo e calcetto, che dovrebbe completare la dotazione sportiva della scuola secondaria Federico Flora costituita ora dalla sola palestra.Previsti anche interventi di miglioramento della nuova sede della Polizia locale che necessita dell’adeguamento impiantistico, dell’efficientamento energetico e della creazione di nuovi spazi compatibili con le esigenze del servizio svolto, sala per video sorveglianza, camera di sicurezza e altro per una spesa complessiva di poco superiore al milione. Restano le preoccupazioni, espresse a più riprese dal sindaco Alessandro Ciriani, per il costante aumento dei prezzi che rischia di rendere molto più costose le opere progettate.È andata piuttosto bene a Gorizia che, per i soli fondi di rigenerazione urbana per 2021 riceverà un importo complessivo pari quasi 20 milioni di euro. Vanno aggiunti altri 9,5 milioni per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici (si tratta di tre ponti), più 3 milioni e 45mila euro per lavori in cinque asili.Molti gli interventi previsti: riqualificazione e valorizzazione dei Giardini Pubblici di corso Verdi, che verranno dotati di nuovi arredi per incrementarne l’attrattività; adeguamento sismico del Palazzo Municipale: riqualificazione del Bastione Fiorito e del parco retrostante il municipio; manutenzione straordinaria della passerella di Straccis, del ponte VIII Agosto, del ponte di San Mauro e del ponte del Torrione all ristrutturazione dell’immobile in Corte Sant’Ilario, di proprietà di Asugi per finire con la ristrutturazione di Palazzo “Lenassi”. Altri 9,1 milioni circa dovrebbero arrivare per l’adeguamento dell’immobile Arcobaleno e per vari lavori finanziati dal bando riservato ai Borghi.A Trieste sono stati due volte efficienti: anno ottenuto una montagna di soldi e si sono portati avanti con il lavoro, anticipando i fondi (701 mila euro) necessari per avviare la progettazione di tre opere finanziate dal Pnrr per un totale di quasi 49 milioni di euro. La prima è la famosa cabinovia del costo di 48 milioni e 800mila euro, che permetterà di collegare Barcola, il Porto Vecchio, il cuore della città e il carso.A questi vanno poi sommati altri 40 milioni per realizzare il parco lineare archeologico e il viale monumentale, sempre nell’ambito del Porto Vecchio, tutte opere da realizzare ovviamente entro il 2026 pena l’obbligo di restituire i fondi ricevuti. Non saranno gestiti dal Comune, invece, i 400 milioni destinati al Porto dove sono previsti vari interventi di potenziamento e miglioramento delle infrastrutture.