Ecco come cambia la banca a domicilio

Da qualche settimana è del tutto operativa la seconda direttiva europea sui servizi di pagamento (nota come Psd2) che promuove un mercato home banking ancora più innovativo, concorrenziale e sicuro per i cittadini.La direttiva introduce un sistema di autenticazione più sicuro: il titolare per accedere al conto online o disporre un pagamento con bonifico o carta deve utilizzare almeno due tra i seguenti tre fattori di sicurezza:

Conoscenza (qualcosa che solo l’utente conosce, ad esempio la password o il Pin);

Possesso (qualcosa che solo l’utente possiede, ad esempio uno smartphone o una chiavetta/token);

Inerenza (qualcosa che contraddistingue l’utente, ad esempio la sua impronta digitale o altri dati biometrici).



A questi, per le operazioni online, si aggiunge un codice unico che collega importo e beneficiario a ogni operazione.

Per alcuni tipi di pagamento (ad esempio di piccolo importo, ricorrenti, destinati a beneficiari di fiducia indicati dall’utente, o al pagamento di parcheggi e trasporti) è sufficiente l’utilizzo di un solo fattore di sicurezza.

Ogni banca fornisce alla propria clientela indicazioni su quali fattori di sicurezza utilizzare. Dal canto loro, i clienti hanno il compito di custodire con cura gli strumenti di pagamento così come il proprio cellulare e qualsiasi altro mezzo utilizzato per fare operazioni.

La Psd2 regolamenta inoltre nuovi servizi di pagamento, utili a chi opera e acquista tramite internet.

I titolari dei conti online possono dare il consenso all’accesso al conto a banche o istituti di pagamento autorizzati che tramite canali dedicati potranno acquisire informazioni su saldo, movimenti e rendiconti, utili a gestire una serie di servizi.

Una ulteriore novità della direttiva è il rimborso di operazioni non autorizzate, ad esempio a causa di strumenti di pagamento smarriti o rubati, entro il giorno lavorativo successivo alla notifica del cliente. Questo vale anche nel caso in cui l’operazione sia eseguita tramite un istituto diverso dal proprio.

Sempre riguardo alle operazioni non autorizzate, infine, la franchigia (cioè l’importo a carico dell’utente) massima si riduce da 150 a 50 euro.