Ecco i premi Confindustria Venezia Giulia

S'intitola "Conoscere e conoscersi" l'evento di Confindustria Venezia Giulia in programma mercoledì 18 dicembre, alle 18, al Centro Congressi Pavillon di Portopiccolo (Strada Costiera km 137-125, Duino Aurisina). In calendario riconoscimenti alla carriera e alcuni premi ad aziende che si sono distinte per l'attenzione all'ambiente e per lo sviluppo di nuove tecnologie, oltre ad altri premi speciali.

Si tratta della terza edizione delle premiazioni, che anche quest'anno puntano a valorizzare le personalità che, ogni giorno, testimoniano sul territorio la cultura positiva del "fare impresa" e stimolare la conoscenza reciproca tra le azienda associate a Confindustria, con lo scopo di creare delle positive sinergie.

Lo scorso anno i riconoscimenti avevano premiato due imprenditori cui è stata riconosciuta un'importante storicità. Si tratta di Guido Crechici, amministratore delegato e socio unico della Modiano Industrie Carte da Gioco e Affini Spa che ha contribuito allo sviluppo e alla crescita del territorio, affiancando alla classica produzione di carte da gioco e prodotti cartotecnici, quella di carte per giochi da tavolo per la grande industria, settore in crescita in Europa e negli Stati Uniti.

Crechici oltre a essere la figura di riferimento della Modiano degli ultimi 30 anni, ha assunto nel tempo vari incarichi nel mondo dell’industria grafica (Assografici e ENIPG-Ente Nazionale Istruzione Professionale Grafica, ECMA-European Carton Makers Association) ed è stato per 31 anni presidente del ConGaFi - Consorzio Garanzia Fidi Industria della Provincia di Trieste.

L’altro imprenditore storico premiato è stato Leopoldo Terraneo che ha fondato a Savogna d’Isonzo la Soteco S.p.a., azienda attiva nella lavorazione della pelle sintetica, e nel corso degli anni l’ha portata a livelli di sempre maggiore eccellenza, sapendo cogliere la sfida della creazione di nuovi materiali, come le microfibre di alta qualità derivante dalla plastica riciclata, fondando la Miko S.r.l. che opera con successo nel settore dell’auto per rivestimenti d’interni ed è conosciuta in tutto il mondo. Terraneo ha sviluppato poi a livelli di eccellenza l’Azienda Agricola Castelvecchio di Sagrado e, attraverso la Soluzioni Ambientali Isontine Sai S.r.l. di Gradisca d’Isonzo, ha operato nel settore ambientale con l’unico depuratore privato delle provincie di Gorizia e Trieste.

Tra le aziende che nel 2018 si sono distinte per aver celebrato importanti compleanni ci sono state: Eurospital (riconoscimento consegnato a il CEO Michele Kropf) industria di prodotti farmaceutici che ha compiuto 70 anni; B. Pacorini (premio consegnato a Roberto Pacorini), uno dei principali operatori mondiali di supply-chain management, specializzato nella logistica delle soft commodity (caffè verde e cacao) e dei metalli non ferrosi, che nel 2018 ha festeggiato 85 anni. Novantotto sono stati gli anni celebrati da La San Marco (premio consegnato a Roberto Nocera), eccellenza dell'espresso italiano, sempre alla ricerca delle tecnologie più avanzate e dei design più raffinati e funzionali; premiati anche i 70 anni de Le Goriziane, con la consegna del riconoscimento nelle mani di Massimo Zanin, oggi ad dell'azienda che progetta e trasforma sistemi mobili che si basano su ingegneria avanzata, con un approccio innovativo.

Infine lo scorso anno sono stati due i premi per i progetti innovativi, entrambi volti alla digitalizzazione e allo sviluppo di applicativi digitali avanzati, celebrati da “Conoscere e Conoscersi”: il primo attribuito a Wartsila, per il progetto “Smart Digitalization Factory” e consegnato a Guido Barbazza, President & Managing Director, Wärtsilä Italia. Il secondo a Esteco SpA spin-off accademico dell’Università di Trieste - specializzata in soluzioni software per il settore ingegneristico, consegnato nelle mani del Presidente Carlo Poloni.