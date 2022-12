Ecco il nuovo calendario di CiviBank

E' stato presentato dal Direttore Generale Mario Crosta il calendario 2023 di CiviBank; una vera e propria iniziativa di valorizzazione delle bellezze del territorio che, grazie al fascino delle fotografie di Michele Brusini e Michele Zuliani, regala emozioni per un anno intero.

CiviBank Società Benefit ha fatto una promessa al Nord Est: essere punto di riferimento per le sue persone e famiglie, sostenere le imprese e il settore no profit operando in modo responsabile e sostenibile, in un’ottica di benessere globale. Con il calendario 2023, CiviBank vuole raccontare la bellezza delle montagne e vallate locali. Uno sguardo lungo un anno per ricordare il valore della natura, l’importanza del rispetto dell’ambiente, l’infinita bellezza del territorio che abitiamo, da riscoprire giorno dopo giorno.

Gli udinesi, Michele Brusini e Michele Zuliani, appassionati di fotografia ma anche di montagna ed escursionismo, hanno voluto condividere con la comunità gli scatti che immortalano i momenti più belli da loro vissuti sui monti e gli angoli più suggestivi del territorio. Brusini è già conosciuto tra i fotografi amatoriali per aver vinto il concorso "The Great Outdoors" indetto dal sito Photocrowd, mentre altri suoi scatti sono contenuti nella guida escursionistica "A piedi nel Friuli Venezia Giulia", scritta da Eugenio Cipriani per Iter Edizioni.