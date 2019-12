Ecobonus e sismabonus, bene l’abrogazione

"Un passo avanti nella risoluzione dello spinoso problema innescato tra le piccole e medie imprese da ecobonus e sismabonus introdotto dal decreto Crescita, diventato legge nel luglio scorso". Così Confartigianato Fvg sta guardando all’iter parlamentare in corso che ieri ha segnato un passo significativo, con l’abrogazione dell’articolo 10 della norma, quello appunto riguardante la possibilità per il cliente di richiedere lo sconto direttamente in fattura degli sgravi fiscali previsti per gli interventi di efficientamento energetico e in funzione antisismica.

La cautela è ancora d’obbligo, poiché occorrerà verificare che l’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio alla legge di Bilancio dello Stato 2020 avvenga definitivamente approvato dall’Aula, tuttavia Confartigianato Fvg osserva che si sta procedendo nella direzione giusta. Pare, dunque, che il pressing per l’abrogazione dell’articolo attuato sui parlamentari del Friuli Venezia Giulia in forma unitaria da Confartigianato, Cna, Api, Legacoop Produzione&Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi il 9 novembre stia dando qualche risultato. Al coinvolgimento diretto dei parlamentari da parte delle categorie, è seguito, inoltre, nei giorni scorsi una mozione votata dal Consiglio regionale che impegnava la Regione a muoversi presso il Governo nella stessa direzione.

"È stato evitato il rischio, soprattutto per piccole imprese e artigiani, che una norma generasse costi pesanti invece di garantire più lavoro. È positiva l'approvazione in commissione Bilancio di un emendamento che elimina lo sconto in fattura per chi effettua lavori che danno diritto all'ecobonus e al sismabonus". Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc, del Pd, firmataria di un disegno di legge abrogativo dell'art. 10 del Decreto Crescita, depositato a Palazzo Madama, annunciando di aver sottoscritto l'emendamento della collega Roberta Toffanin (FI), che va nella stessa direzione.

"In un momento difficile per l'economia - aggiunge Rojc - la mobilitazione del tessuto produttivo più vitale è stato determinante per evitare danni alla salute delle imprese. Ho sempre sostenuto che non si doveva fare di questo tema una questione di schieramento e ho voluto agire in coerenza con questa convinzione".

Per la senatrice "al di là dell'iter in commissione, questo provvedimento, introdotto dal Governo gialloverde, viene cancellato con il nostro Governo. E tanto meglio se più ampio sarà il consenso"