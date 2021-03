Economia e lavoro ai tempi del Covid, un'altra minaccia alla coesione sociale?

'Un'altra minaccia alla coesione sociale? Economia e lavoro ai tempi del Covid' è questo il titolo dell'evento in programma questa sera, alle 20.30, in streaming sul profilo Facebook del Circolo Nuovi Orizzonti di Udine. Si parlerà, quindi, di economia e pandemia con Paolo Ermano, Professore di Economia Internazionale presso l’Università degli Studi di Udine.



Il blocco della vita economica, sociale e culturale causato dalla diffusione su larga scala del COVID-19 ha esasperato i problemi e le frizioni già presenti nella nostra società.

E’ necessario ora l’impegno di tutti per trovare nuove modalità di organizzare la nostra vita collettiva secondo una prospettiva più sostenibile, l’unica capace di ristabilire un’armonia sociale.

L’evento sarà trasmesso in streaming a questo link: https://fb.me/e/2ebH3SVgZ