Economia in lutto, è morto Giuseppe Bono

Lutto nel mondo dell'economia per la morte di Giuseppe Bono, per 20 anni alla guida di Fincantieri. Aveva 78 anni e si era conquistato l'appellativo di 'ultimo boiardo di Stato' per i 59 anni di servizio trascorsi nelle aziende pubbliche.

Il manager era nato nel 1944 a Pizzoni, in provincia di Vibo Valentia, e si era laureato nel 1970 in Economia e Commercio all'Università di Messina. Aveva iniziato la sua lunga carriera nel gruppo Fiat-Finmeccanica, prima in Omeca e poi in Efim, dove aveva ricoperto incarichi di sempre maggiore responsabilità. In Finmeccanica dal 1993, dopo aver ricoperto la carica di direttore centrale Pianificazione e Controllo Amministrazione e Finanza, nel dicembre 1997 era stato nominato direttore generale e responsabile ad interim di Alenia Difesa e Ansaldo.

Nell'aprile del 2002 fu nominato amministratore delegato di Fincantieri, incarico che lasciò nella primavera del 2022, passando il testimone a Pierroberto Folgiero.

Dal 2013 al 2022 era stato Presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia e, dal 2015, membro del Consiglio Generale di Confindustria. Ha rivestito la carica di Presidente di Fondazione Nord Est dal 2018 e ricoperto la funzione di consigliere del Consorzio MIB Trieste School of Management.

Numerosi i riconoscimenti conquistati per il suo impegno: il 2 giugno 1998 fu insignito dell’onorificenza di Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il 21 maggio 2014 gli venne consegnata l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro e, nel 2017, quella di Cavaliere della Legion d’Onore. Nello stesso anno ricevette dalla Camera di Commercio Francese in Italia il Trofeo della Personalità Italiana 2017. Nel dicembre 2020 gli fu consegnato il Transatlantic Award dall’American Chamber of Commerce in Italy e il 23 ottobre 2021 il Leonardo da Vinci Award in International Business dalla National Italian American Foundation.

"Ci lascia un grande condottiero. Per due decenni alla guida di Fincantieri, Giuseppe Bono ha dato un contributo fondamentale per il rilancio della navalmeccanica italiana che oggi può vantare indiscusse leadership mondiali. A nome di tutti i nostri colleghi, vogliamo ricordare colui che ha rappresentato una figura di riferimento per l’industria nazionale. Giuseppe Bono ha sviluppato e portato avanti una visione coraggiosa e lungimirante, con un’attenzione costante alle persone, raccogliendo sempre le sfide più difficili e perseguendo sempre l’interesse del Paese. Il fermo rispetto del lavoro come valore primario è stata la cifra distintiva e il faro della sua azione. La sua morte addolora profondamente tutta la comunità di Fincantieri che, in un momento così triste, vuol far sentire la sua vicinanza alla famiglia”. Così hanno dichiarato il Presidente Claudio Graziano e l’Amministratore delegato Pierroberto Folgiero.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio nel mondo dell'economia e della politica. Tra i primi, il ministro della Difesa Guido Crosetto che, in un tweet, scrive: "È mancato Giuseppe Bono, Peppino. Un amico fraterno, grande uomo, straordinario capitano d’industria. Ha dedicato tutta la sua vita a costruire ricchezza per l’Italia. Lo conobbi appena arrivato a Fincantieri, che era in grave difficoltà. Ora ha i migliori prodotti al mondo".

"Con Giuseppe Bono se ne va una figura importante per la comunità nazionale e regionale che ha contributo in prima persona al nostro sviluppo industriale. Un manager in grado di creare le premesse per un futuro solido anche dopo il suo mandato". Sono parole del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla notizia della scomparsa di colui che ha guidato per vent'anni Fincantieri. Alla famiglia di Bono Fedriga ha espresso le più sentite condoglianze a nome di tutta la comunità regionale.

"La capacità strategica di Bono - ha affermato Fedriga – unita alla dedizione alla causa del lavoro, interpretato come elemento primario per la crescita dell'azienda che per tanti anni ha guidato, lo ha sempre caratterizzato. Il Friuli Venezia Giulia esprime il suo cordoglio e la vicinanza alla famiglia".

"Giuseppe Bono è stato un grande capitano d'industria, un uomo - prima che un manager - retto e di saldi principi. Ho avuto l'onore di incontrarlo e di collaborare con lui, apprezzandone il rigore e la straordinaria visione imprenditoriale" ha dichiarato l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini commentando così la scomparsa dell'ex amministratore delegato di Fincantieri.

"Bono - ricorda Bini - ha preso in mano un'azienda in difficoltà e ha saputo rilanciarla, guidando Fincantieri con sapienza per 20 anni e rendendola una eccellenza a livello europeo e mondiale. Ma il suo impegno è andato anche oltre: in qualità di presidente di Confindustria Friuli Venezia Giulia si è impegnato per tutte le imprese regionali. Si è speso instancabilmente per la crescita di tutto il tessuto produttivo e lo sviluppo economico del Friuli Venezia Giulia".

"Nel corso della sua lunga carriera - ha aggiunto l'assessore regionale alle Attività produttive - ha ricoperto ruoli di vertice in numerose aziende pubbliche, contribuendo a costruire posti di lavoro e ricchezza non solo per la nostra Regione, ma per l'Italia intera. La sua storia personale e il suo impegno devono essere d'esempio per le future generazione, per la capacità imprenditoriale ma soprattutto per la professionalità, la passione e la tenacia. A lui - conclude Bini - andrà sempre la mia gratitudine e stima, alla famiglia tutta la mia vicinanza per questa terribile perdita".

“Scompare un uomo e un manager che aveva fatto del suo lavoro una straordinaria passione mettendola a servizio dell’economia nazionale. Ricordo con emozione la sua vivacità contagiosa, la sua intelligenza veloce, la capacità di parlare con competenza a tutti in tutte le situazioni, la vera gioia con cui accompagnava ogni varo di nave. Ha risollevato un’azienda di Stato e l’ha portata a competere con i giganti globali, facendole attraversare con successo le crisi più difficili. Anche nelle situazioni più complesse ha mantenuto uno standing impeccabile, lascia un grande esempio”. Così la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani ricorda l’ex presidente e Ad di Fincantieri Giuseppe Bono, appresa la notizia della scomparsa.

“Con la morte di Giuseppe Bono, anche il territorio del Friuli Venezia Giulia perde un grande uomo e un eccellente manager e industriale. Un servitore dello Stato che per oltre venti anni ha servito una delle aziende più importanti del nostro territorio, la Fincantieri, che ha rilanciato fino a farla tornare tra le aziende fiore all’occhiello dell’industria italiana. Non dimenticheremo i suoi insegnamenti, il suo spirito di dedizione e la difesa di un’impresa strategica per l’interesse nazionale italiano come quella dei cantieri di Monfalcone", dichiara il senatore Marco Dreosto, coordinatore regionale Lega Fvg.

Capivi prima quello che ci sarebbe servito dopo, intuivi quel che sarebbe stato necessario con largo anticipo. Grazie per quello che ci hai insegnato. RIP #GiuseppeBono pic.twitter.com/1aAeJekQyd — Riccardo Riccardi (@Riccardi_FVG) November 8, 2022

Anche Confindustria Udine partecipa con dolore alla scomparsa di Giuseppe Bono. Nel porgere le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici, il presidente Gianpietro Benedetti, il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale dell’Associazione rendono onore "al self made man, all’uomo d’industria e di Stato, valente manager di lungo corso con una carriera lunga quasi 60 anni, molti dei quali trascorsi ai vertici di importanti aziende pubbliche, che ha contribuito a far crescere. Onore a Giuseppe Bono, già membro del Consiglio Generale di Confindustria e past president di Confindustria Friuli Venezia Giulia".

"Giuseppe Bono è stato un grande uomo e un manager di visione, un punto di riferimento solido, intelligente, attento al rinnovamento e alla crescita delle importanti realtà che, nella sua brillante carriera, ha guidato con energia, valore e successo. Sono profondamente addolorato per la sua scomparsa ed esprimo la mia vicinanza alla famiglia, a nome della Camera di Commercio Pordenone-Udine e di Confcommercio Fvg", sono le parole di Giovanni Da Pozzo. "Solo un mese fa, la nostra Cciaa gli ha conferito la Targa dell’Eccellenza alla Premiazione dell’Economia e dello Sviluppo, la massima onorificenza della Cerimonia clou con cui da 70 anni il nostro ente riconosce l’operato delle personalità che rendono grande il Fvg in Italia e nel mondo. Lui incarnava perfettamente il senso di questa Premiazione. È stato e rimarrà un esempio, simbolo di una visione dell’economia moderna, capace, aperta, cosmopolita, pronta ad affrontare sempre con coraggio e lungimiranza tutte le sfide che ogni giorno si presentano. Con lo stesso spirito con cui ha affrontato la vita aziendale, Bono si è anche impegnato in quella associativa, alla guida degli industriali, promuovendo il valore della partecipazione e della responsabilità, nella comunità e nelle istituzioni".

“Addolora la notizia della scomparsa di Giuseppe Bono, ex amministratore delegato di Fincantieri”. Sono commosse le parole del segretario generale della Cisl Fvg, Alberto Monticco: “Con Giuseppe Bono abbiamo avuto sempre rapporti orientati al rispetto e all’ascolto, pur rappresentando posizioni e fronti opposti. Gli va senz’altro riconosciuto non solo il merito di aver reso Fincantieri quello che è, ovvero un player mondiale, ma anche di essere stato un interlocutore sempre attento e disponibile, improntato alle relazioni umane, sia con le Rsu dell’azienda, con i delegati e con i rappresentanti sindacali di ogni livello”.

“Credo – aggiunge Monticco – che Bono, con il quale posso dire di aver stretto negli anni un rapporto di stima e fiducia reciproca, debba essere ricordato proprio per queste sue caratteristiche personali, otre che per la sua straordinaria capacità di visione e determinazione”.

"Tutta Confindustria Veneto è profondamente addolorata dalla scomparsa di Giuseppe Bono", scrive in una nota Enrico Carraro, Presidente Confindustria Veneto. "Di lui vogliamo ricordare l’entusiasmo costante e il contributo intelligente e costruttivo in termini di progettualità, sensibilità e una moderna visione dello sviluppo futuro del nostro territorio, che ha dato con generosità in qualità di Presidente di Fondazione Nord Est. Tutto questo senza dimenticare il grande lavoro che da manager esperto e di grande visione ha fatto per la crescita industriale del Triveneto, a partire da Marghera dove i cantieri di Fincantieri sono diventati eccellenza mondiale".

"La scomparsa di Giuseppe Bono tocca profondamente la città di Monfalcone in quanto è stato per tantissimi anni il protagonista della gestione di Fincantieri, con tutto il rilievo che lo stabilimento navale assume in tutti i risvolti della vita cittadina", commenta il Sindaco Anna Maria Cisint. "Naturalmente, in questo momento va il cordoglio a tutti i suoi familiari e la vicinanza al loro dolore per questa perdita".

"Giuseppe Bono è stato un influente manager pubblico che ha contribuito a costruire una prospettiva per Fincantieri in un settore manifatturiero cruciale, ma rimane l'impostazione di un modello produttivo del nostro stabilimento che si è dimostrato forse poco rispettoso delle ricadute e delle conseguenze che ne sono derivate per il nostro Territorio. Durante il mio mandato non è mancata da parte di Bono la dimostrazione di una considerazione e un rispetto nei miei riguardi e per il mio ruolo. L'interlocuzione fra il Comune e la Fincantieri, da lui guidata, ha però scontato la mancanza di una visione attenta non solo alle ragioni della produzione, ma anche a quelle del Lavoro e del Territorio, che sono ugualmente importanti e utili anche nella competitività di un'azienda", prosegue Cisint.

"Solo con fatica si è fatto strada un percorso di collaborazione, nel quale i momenti importanti sono stati il sostegno ai nostri programmi di edilizia scolastica e i temi del rapporto scuola-lavoro con i corsi al Pertini. Nel momento in cui va il rispetto umano per questa perdita, un sindaco non può trascurare le attese, forse andate deluse, da parte della nostra comunità per il percorso annunciato e mai realizzato di rivedere il modello produttivo, sviluppare la manodopera e l'indotto locale e regionale. Questi obiettivi sono rimasti incompiuti e devono essere affrontati con la necessaria decisione e coraggio, perchè su questo si basa un rapporto corretto che deve esserci fra un'impresa e il luogo e la comunità di insediamento", conclude Cisint.