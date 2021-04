Edgardo Fattor confermato presidente di Mediocredito Fvg

La Giunta per le nomine del Consiglio regionale, presieduta da Piero Mauro Zanin, ha espresso parere favorevole a maggioranza (sì dei Gruppi di Centrodestra, no di Pd e Open Sinistra Fvg, astenuti M5S, Patto per l'Autonomia e Cittadini) alla conferma di Edgardo Fattor a presidente di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia.

Sebbene a seguito dell'accordo quadro sottoscritto nel 2018 dai soci di Mediocredito la quota di capitale della Regione Fvg sia scesa al 47% e la maggioranza sia stata acquistata dal Gruppo Iccrea, segnando così un mutato assetto societario, spetta ancora alla Regione la designazione del presidente.

L'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha sottolineato il buon lavoro svolto dal presidente dell'istituto, che si è fatto garante degli obiettivi condivisi.

Nominato a dicembre 2019, Dottore commercialista iscritto all'Albo dei commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Udine dal 1985, Fattor ha ricoperto diversi incarichi nel corso della sua carriera, fra cui la collaborazione con il Tribunale di Udine e altre sedi giudiziarie.