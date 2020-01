Edilizia: in Fvg crescono addetti e fatturato

In crescita in Italia, nell’ultimo anno, il comparto dell’edilizia e costruzioni che registra un aumento del numero degli addetti (+2,6% che significa quasi 400.000 unità) e del fatturato (+6%, oltre 65 miliardi totali). Buone notizie soprattutto per il Friuli Venezia Giulia dove crescono fatturato (+10,6%) e addetti (+6,6%) con una performance superiore alla media nazionale.

I dati emergono dall’Osservatorio sui bilanci delle Srl – Focus settore Edilizia pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti. L’analisi sulla base della banca dati Aida – Bureau van Dijk ha riguardato i bilanci 2018 di quasi 80.000 srl afferenti al comparto, pari al 14% del totale di aziende attive.

Nel dettaglio emerge come la crescita del fatturato sia più elevata tra le imprese del macrocomparto lavori di costruzione e demolizione (+8,5%) seguita dalle Srl del settore della costruzione di edifici, mentre mostra un leggero calo (-0,4%) quello dell’ingegneria civile.

Per quanto riguarda il fatturato, a livello di aree, le performance migliori in termini di fatturato si rilevano nel Nord-est (+7,8%), mentre a livello delle singole regioni, emergono Valle d’Aosta (+19,3%), Toscana (+13,8%), Veneto (+13%).

Se le grandi imprese, quelle con più di 10 milioni di fatturato, viaggiano con il vento in poppa (+18% di addetti e +12,4% di fatturato), quelle piccole, ovvero fino a 350 mila euro di fatturato, denotano una grande sofferenza con un calo sia degli addetti (-13,7%) che del fatturato (-3%).