Edilizia, in Fvg si cercano 277 figure professionali

"Grazie a un'importante sinergia avvenuta tra tutti i soggetti impegnati nel tema dell'occupazione e della formazione sul territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, siamo giunti al Recruiting Day nel settore dell'edilizia, iniziativa strategica che si inserisce nel solco di un lavoro svolto con costanza e assiduità dalla Regione per aiutare le aziende e chi cerca occupazione. Arriviamo a questa giornata, difatti, con una partecipazione unitaria, complessiva, tesa a un unico obiettivo, da parte delle organizzazioni sindacali, delle quattro Casse edili del Fvg e dalla rappresentanza di categoria. È la sintesi di un lavoro che dura ormai da quasi un anno, che ha visto impegnati, insieme alla Regione, ad Anci Fvg e alle casse edili, tutti i nostri Servizi per l'impiego, in un'analisi puntuale dei dati in nostro possesso sui temi occupazionali: posti vacanti e persone in cerca di lavoro, titoli di studio e competenze, e percorsi formativi che possono accompagnare al raggiungimento degli obiettivi prefissati".

Lo ha detto questa mattina l'assessore regionale al Lavoro, Formazione e Istruzione, Alessia Rosolen, che ha partecipato alla presentazione, nella sede della Regione di Udine, del momento di raccolta di curriculum vitae e di valutazione di candidati interessati a proporsi per lavorare nel settore dell'edilizia. Il recruiting day è stato organizzato dai Servizi per il lavoro della Regione, insieme all'Associazione nazionale dei costruttori edili del Friuli Venezia Giulia (Ance Fvg) e alle Casse edili dei territori provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

"Per noi, il recruiting day è un punto di partenza importante, con un momento di confronto costruttivo avvenuto con tutti i soggetti coinvolti - ha detto Rosolen -. La nostra attenzione non finirà con l'assunzione del personale. Ricordo che con le Casse edili, infatti, il percorso formativo dura ormai da molti anni, iniziato in momenti di crisi e continuato quando le criticità sono state superate; un percorso formativo che è stato esteso non solo al settore dei lavoratori dell'edilizia ma anche alle scuole medie e superiori del territorio su un tema che per noi è fondamentale, la sicurezza sul luogo di lavoro. Tema che si aggancia in maniera significativa a un orientamento verso un mestiere che non è più quello che conosciamo e che ci è stato 'raccontato' perché coinvolto in una evoluzione importante e in nuove sfide di trasformazione per il futuro".

La giornata dedicata al reclutamento del personale e alla raccolta e alla valutazione dei candidati (recruiting day) è stata fissata per martedì 12 aprile, dalle ore 9 alle ore 13, in contemporanea a Gorizia (nella sede della Cassa edile di mutualità e assistenza e Formedil in via del Monte Santo n. 131/42), a Pordenone (alla Esmeps/Cassa edile di mutualità e assistenza in Largo San Giorgio n. 10), a Trieste (presso Edilmaster/Cassa edile di mutualità e assistenza in Via dei Cosulich n. 10) e a Udine (nell'auditorium del Centro edile per la formazione e la sicurezza Cefs in Via Bison), dalle 9 alle 13.

Si può partecipare e ci si può candidare a questo link

Chi è impossibilitato a partecipare in presenza e vuole comunque candidarsi può farlo, a partire da lunedì 4 aprile, attraverso lo stresso link, seguendo le indicazioni che troverà online sul sito della Regione.

Sono 98 le aziende coinvolte (41 nell'Udinese, 30 nel Friuli Occidentale, 11 nel Goriziano e 16 in area giuliana) che hanno manifestato un fabbisogno occupazione complessivo di 277 persone (128 nell'udinese, 72 nel pordenonese, 27 nel goriziano e 50 nel triestino).

Numerosi i profili ricercati: 85 operai, 45 muratori in pietra e mattoni, 20 carpentieri edili e ferraioli, 18 manovali edili, 18 capo cantiere, 19 conduttori di macchine movimento terra ed escavatoristi, 10 tra intonacatori e cappottisti, 7 tra cartongessisti e tinteggiatori, 13 autisti, 6 tra pittori decoratori e stuccatori, 2 piastrellisti e pavimentisti in genere, 3 gruisti, 1 lattoniere, 1 carpentiere in legno per la posa di fabbricati in legno o case prefabbricate, 3 fra asfaltisti, bitumatori e rullisti, 8 assistenti di cantiere, 5 tecnici progettisti, 6 impiegati per l'ufficio amministrativo, 3 impiegati per l'ufficio digitalizzazione e progettazione, 2 impiegati per l'ufficio gare, 1 cost controller e 1 buyer.

"I dati dell'occupazione che aprono i primi due mesi del 2022 ci danno un'attenzione e un saldo importante, nonostante alcuni settore in calo, di una tenuta importante di tutti i settori legati alle costruzioni; quelle specializzate, in particolare, hanno avuto un incremento notevole rispetto al 2021" ha ricordato ancora Rosolen, ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile l'iniziativa.