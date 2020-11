Edizione online per Bilanci d’Acciaio 2020

Come hanno chiuso i conti del 2019 le imprese dell'acciaio italiano e cosa ci si attende per il 2020 e per il 2021? Si risponderà a questa domanda a “Bilanci d’Acciaio 2020”, l'evento digitale organizzato da siderweb, in programma domani, giovedì 12 novembre, dalle 15.

Un focus sarà dedicato alla presentazione delle principali conclusioni di un sondaggio realizzato dall’Ufficio Studi siderweb su un campione rappresentativo di imprese, con l’obiettivo di anticipare i risultati dei bilanci del 2020 e le prospettive della filiera per il 2021.

Si parte con i saluti di Emanuele Morandi, presidente siderweb, Riccardo Benso, presidente Assofermet, e Antonio Gozzi, vicepresidente Federacciai. Spazio, quindi, alla tavola rotonda con Claudio Teodori, professore ordinario Università degli Studi di Brescia, e Gianfranco Tosini, Ufficio Studi Siderweb.

Dopo la consegna dei premi "Bilancio d’Acciaio", sarà la volta delle interviste faccia a faccia, che vedranno protagonisti Anna Mareschi Danieli, vicepresidente Abs Acciai e presidente Confindustria Udine, Roberto Re, Head of Metinvest Europe, e Giuseppe Pasini, presidente Feralpi Group e Confindustria Brescia.