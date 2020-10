Educazione finanziaria, l'impegno di CiviBank

L’educazione finanziaria è un pilastro fondamentale dell’educazione del cittadino, indispensabile a tutti per progettare il proprio futuro e per fare scelte consapevoli. Per questo, da ormai tre anni, ottobre è eletto a Mese dell’Educazione Finanziaria: un’occasione per tutti gli attori interessati - scuole, associazioni e banche - per sensibilizzare il pubblico sull’importanza del tema.

Anche CiviBank partecipa all’iniziativa, organizzando occasioni di formazione gratuita e aperte a un pubblico trasversale.

Secondo i più recenti dati PISA (Programme for International Student Assessment, l'indagine internazionale che rileva le competenze degli studenti di 15 anni), gli studenti italiani si collocano al di sotto della media nelle conoscenze economiche e finanziarie. Per questo le iniziative di questo ottobre vedono protagoniste le scuole, con numerose iniziative per educare bambini e ragazzi. Questo impegno rientra, inoltre, negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, di cui fa parte anche la formazione economico-finanziaria delle future generazioni.

Da quest’anno l’educazione civica è materia obbligatoria a scuola: una chiara dimostrazione dell’importanza della cittadinanza economica come contenuto didattico. La crisi sanitaria che stiamo vivendo è già un primo test per la resilienza finanziaria individuale e ci fa capire che è bene darci da fare fin da subito con l’alfabetizzazione economica.

CiviBank ha così pensato di dare un importante supporto anche agli insegnanti delle scuole di ogni grado promuovendo un incontro gratuito per gli insegnanti in collaborazione con Feduf (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio dell’Associazione Bancaria Italiana) in cui si parlerà dei temi di cittadinanza economica ed attiva, delle iniziative di formazione per i ragazzi e dei materiali educativi disponibili. L’incontro si svolgerà online il 23 ottobre sui canali Feduf.

Anche il tema della previdenza complementare è importante per garantirsi un futuro economico. CiviBank ha pensato ai giovani studenti istituendo un bando per l'ottenimento di borse di studio previdenziali, iniziativa unica nel suo genere in Italia.

La cerimonia online di consegna delle borse di studio agli studenti più meritevoli si svolgerà il 27 ottobre, durante la settimana che è proprio dedicata all'educazione previdenziale (26-31 ottobre). L’evento è svolto in collaborazione con Arca Fondi SGR.

Educazione finanziaria è anche formazione sulla cyber security: conoscere la rete per utilizzare in sicurezza gli strumenti bancari online è sempre più una necessità per evitare spiacevoli inconvenienti. CiviBank ne parlerà con i suoi esperti durante l’incontro online organizzato sulla pagina facebook di Auxilia Onlus il 29 ottobre dalle 18.