Electrolux, al via la sanificazione

L'Electrolux di Porcia è ferma per sanificazione. Nello stabilimento, dove lavorano duemila dipendenti tra operai e amministrativi, è stata sospesa la produzione e si sta procedendo alla sanificazione degli ambienti e dei mezzi produttivi.

Misure ulteriori, queste, rispetto a quelle prese dall'azienda nei giorni scorsi, come la rilevazione della temperatura delle persone con i termoscanner, l'uso delle mascherine e, per quanto possibile, lo smart working.

Per i colletti bianchi, inoltre, erano state sospese le riunioni se non in teleconferenza. In programma per oggi c'è un vertice tra l'azienda e le Rsu, durante il quale si discuteranno misure ulteriori per eliminare per quanto possibile il rischio di contagio.