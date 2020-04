Electrolux chiede all’Italia di ripartire

Electrolux chiede alle autorità italiane di consentire una prudente ripartenza della produzione di elettrodomestici nel Paese, come misura per salvaguardare le necessità primarie delle famiglie e migliaia di posti di lavoro. L’evolversi della situazione epidemiologica, comprese le restrizioni sugli spostamenti e sulle attività di business, sta impattando i mercati in cui Electrolux ha una significativa presenza in termini di produzione e fatturato. In Italia, Electrolux ha cinque stabilimenti produttivi, tra i quali quello di Porcia, e 4.600 dipendenti, che rappresentano circa un quarto del suo volume produttivo europeo.

I siti produttivi di Electrolux in Italia sono chiusi dal 23 marzo e ora che i negozi italiani di rivendita di elettrodomestici stanno riaprendo, Electrolux vuole in parallelo ripartire con la produzione, anche se a un ritmo ridotto, per mantenere una competitività a lungo termine di questi siti e proteggere gli investimenti fatti nel paese, come sottolineato da Jonas Samuelson, presidente e Ceo di Electrolux. Oltre che per venire incontro alle esigenze di famiglie che costrette in casa sempre più utilizzano gli elettrodomestici.

E la ripartenza della produzione, con il magazzino rimasto sempre operative per fornire i pezzi di ricambio pur a ritmo ridotto, potrebbe essere vicina. Dalla Prefettura di Pordenone arriva un sostanziale via libera alla ripresa dell’attività nello stabilimento di Porcia: la domanda di istanza è stata presa in esame dall’apposita commissione che non ha espresso parere negativo. Ora si avvia una non semplice trattativa con la parte sindacale. Nella giornata di mercoledì con una lettera al prefetto, la Fiom Cgil aveva chiesto di bloccare la ripartenza. L’azienda pertanto è tuttora impegnata nel coinvolgere i rappresentati sindacali in Italia per di raggiungere un accordo su un protocollo di sicurezza dettagliato per rafforzare ulteriormente quello emanato dal Governo il 14 marzo.

Electrolux, fin dall’inizio dell’epidemia Covid-19 ha intrapreso importanti misure per assicurare la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti come la misurazione della temperatura corporea all’entrata di ogni stabilimento e l’uso obbligatorio di mascherine protettive.