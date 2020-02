Electrolux è Top Employer Europe

Electrolux, per il nono anno consecutivo, si conferma Top Employer Italia, riconoscimento ottenuto, per la seconda volta, anche a livello europeo, grazie alla certificazione conquistata anche in Svezia, Polonia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna.

"Siamo orgogliosi”, ha commentato Ruben Campagner, Country HR Manager di Electrolux Italia, “perché è una conferma del nostro impegno nell'offrire ai dipendenti un ambiente di lavoro attrattivo, orientato allo sviluppo personale, professionale e all'innovazione".