Electrolux, fermata fino al 10 aprile

“Electrolux oggi ha comunicato alle segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm, la decisione di ricorrere alla Cassa integrazione per Covid 19 in tutti gli stabilimenti del gruppo per tre settimane a partire dal 23 marzo e fino al 10 aprile, garantendo l’anticipo della cassa stessa. Il ricorso alla cassa interesserà anche gli impiegati poiché con la riduzione delle attività manifatturiere si riducono di conseguenza anche le attività attualmente svolte in smart-working", hanno dichiarato oggi Michela Spera e Alberto Larghi, coordinatori nazionali Fiom del gruppo Electrolux.

"La fermata interesserà in modo alternato i lavoratori del magazzino ricambio che lavoreranno a regime ridotto – sei ore – nei giorni del 26 e 27 marzo, e nei giorni 1, 2, 3, 8, 9e 10 aprile per l’attività di fornitura pezzi di ricambio alle riparazioni degli elettrodomestici. In sede territoriale, saranno discusse le modalità con le RSU e le strutture territoriali di Fim, Fiom e Uilm interessate salvaguardando le misure di sicurezza previste dal protocollo adottato dal Governo".

"La fermata delle attività produttive di tre settimane è dovuta, oltre che per le disposizioni relative alle fermate produttive del decreto del governo, alla difficoltà del trasporto delle merci, le limitazioni alle frontiere e le difficoltà dei produttori della componentistica. In questo periodo i lavoratori che sono interessati potranno, volontariamente, chiedere di utilizzare a copertura delle giornate di cassa le loro ferie e i loro par residui", conclude la nota Fiom.