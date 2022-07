Emergenza incendi, scorte d'acqua grazie all’Ente bilaterale del Terziario

L’Ente bilaterale del Terziario del Friuli Venezia Giulia interviene con un’iniziativa di sostegno ai Vigili del Fuoco impegnati nell’emergenza incendi che sta duramente colpendo la nostra regione.

Il presidente Mauro Agricola e il vicepresidente Fabio Pillon informano della donazione di tre bancali di acqua Dolomia al comando regionale dei pompieri.

"Abbiamo ritenuto di supportare con questo atto simbolico persone coraggiosamente impegnate nelle azioni di contenimento del fuoco – dichiarano congiuntamente Agricola e Pillon –. Fermo restando che l’Ente bilaterale, tramite i suoi comitati, si farà carico anche di eventuali criticità di imprese e lavoratori come già fatto in passato in occasione di altre calamità".

Nel dettaglio, i tre bancali, messi a disposizione da Dolomia a un prezzo di favore, corrispondono a 4.536 bottiglie da mezzo litro. La consegna sarà effettuata gratuitamente da Gsa (Gruppo Servizi Associati), società che l’Ente bilaterale ringrazia per la collaborazione.