Emporio Adv premiata da Cesvi

Emporio Adv, agenzia di comunicazione e consulenza strategica, è stata premiata, per essersi distinta nella comunicazione su tematiche ambientali, da Cesvi, organizzazione umanitaria italiana attiva in tutto il mondo. Il riconoscimento è stato attribuito durante l’evento Charity Dinner ‘Fame di Cambiamenti’ svoltosi alla Triennale di Milano, che ha visto la partecipazione di Cristina Parodi, testimonial Cesvi, del Trio Medusa e delle cantanti Arisa e Marianne Mirage.

Tema conduttore dell’evento è stata la Campagna #famedicambiamenti, portata avanti da Cesvi con lo scopo di raccogliere fondi in favore degli oltre 100 progetti dell’organizzazione attivi in tutto il mondo.

"Siamo orgogliosi - dichiara Enrico Accettola, presidente Emporio Adv - di aver preso parte ad una serata dedicata al sostegno dei progetti Cesvi e di aver ricevuto un così prestigioso riconoscimento per il nostro operato. Come agenzia di comunicazione siamo da anni a fianco di numerosi clienti impegnati su temi ambientali e nel campo della sostenibilità". Con questo premio Emporio Adv si è vista riconoscere l’impegno profuso per aver ideato numerose campagne volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’ecosostenibilità e a promuovere nell’individuo comportamenti virtuosi verso le risorse del nostro pianeta.

In occasione dell’evento, Emporio Adv ha presentato in anteprima un suo importante progetto di comunicazione ideato per un nuovo brand italiano che entrerà da protagonista il prossimo anno nel mercato internazionale delle water steel bottles. "È stato un onore accogliere la sfida internazionale di Izmee - conclude Accettola - che ha affidato alla nostra agenzia l’incarico di ideare e sviluppare a livello globale le sue strategie di comunicazione".