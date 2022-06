Enactus, medaglia d'argento per l'Ateneo di Udine

Medaglia d’argento per l’Università di Udine alla competizione universitaria fra idee imprenditoriali sociali e sostenibili Enactus Italia alla quale ha partecipato con due progetti che puntano a ridurre l’anidride carbonica prodotta dai processi industriali. L’Ateneo friulano ha sfiorato la vittoria che è andata, per pochissimi punti, al Politecnico di Milano. L’Università di Udine era presente con i progetti Convert e Innovalgae elaborati da studenti di corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico e neolaureati. Scopo di Enactus è contribuire a far sì che i gruppi di studenti e laureati si consolidino nel tempo per trasformare i progetti proposti in vere e proprie società. L’Ateneo partecipa all’iniziativa dal 2019 grazie anche al supporto della Fondazione Friuli.

L’idea imprenditoriale di Convert, vincitore della competizione nazionale nel 2021 con il nome di Co2gnac, è quella di sviluppare una soluzione tecnologica che consente di convertire l’anidride carbonica in alcool da usare per produrre bevande alcoliche o altri prodotti (creme, combustibile, ecc.). È in fase di costituzione una start up per diventare il primo produttore di etanolo da CO2 a livello industriale.

Il progetto Innovalgae invece mira all’estrazione della ficocianina, unico colorante naturale blu, dall’alga spirulina coltivata in fotobioreattori posti all’interno dell’acciaieria ABS di Danieli Group. La spirulina riduce la CO2 emessa durante il processo industriale e libera ossigeno. L’alga viene poi raccolta e disidratata, da questa viene estratta la ficocianina: questo colorante di origine naturale può venire usato nelle industrie tessili e cosmetiche.

Ogni università partecipa con un unico gruppo che deve proporre, in inglese, un’idea di business che persegua uno o più dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile prefissati dalle Nazioni unite, predisporre un rapporto annuale e un video che sintetizzi il progetto.

Enactus è una piattaforma internazionale di università dedicata allo sviluppo di capacità imprenditoriali innovative a beneficio delle persone e per migliorare il mondo. Ogni Paese organizza la propria edizione della competizione a livello nazionale. Poi ciascun vincitore rappresenterà la sua nazione nella finale mondiale che si svolge ogni anno in una sede diversa