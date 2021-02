Enrico Macor resta alla guida dei Consulenti del lavoro

“Ringrazio per la fiducia accordatami dai colleghi e dai consiglieri per questo terzo mandato. L'obiettivo per la squadra rimane quello di proseguire sul solco già tracciato, migliorando contenuti e progetti”. Queste le prime dichiarazioni del Presidente del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Udine, Enrico Macor, in occasione dell'attribuzione delle cariche avvenuta il 17 febbraio 2021, a seguito delle elezioni del 5 febbraio.

Macor, che si trova al terzo mandato da Presidente, ha dichiarato di voler proseguire l'attività della precedente consiliatura “mantenendo invariate le linee programmatiche già intraprese, dando attuazione a nuovi progetti che coinvolgano sempre più i giovani colleghi e incrementando incontri formativi mirati che rispondano alle reali esigenze degli iscritti. In questo particolare momento dettato dalla pandemia e da una normativa convulsa – ha proseguito – fare rete e fornire risposte precise alle domande dei colleghi resta una nostra priorità”.

Un ulteriore impegno del Presidente riguarda la collaborazione fattiva e costruttiva con il sindacato Ancl provinciale, così come instaurata in passato, nonché la partecipazione alle iniziative regionali in sintonia con gli altri Ordini del Friuli Venezia Giulia.

A seguito delle elezioni del 5 febbraio 2021, il nuovo Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Udine si è insediato il 17 febbraio per la distribuzione delle cariche.

Per il Consiglio Provinciale accanto a Enrico Macor, ci sono il segretario Silvia Bradaschia, il tesoriere Alessandro Rizza, i consiglieri: Balloch Luca, Donda Tommaso, Re Roberto e Toffoletti Micol.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti il presidente Mario Bertossi e i revisori Sabrina Petruzzi e Giancarlo Zuppicchini.