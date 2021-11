Epipoli acquisisce la Tech Company triestina Dotcom

Epipoli, gruppo Fintech italiano cresce ancora e rileva Dotcom, la Tech Company specializzata nella trasformazione digitale Data Driven e Customer Centric per imprese e pubbliche amministrazioni.

Obiettivo principale dell’acquisizione di Dotcom è quello di accelerare l’implementazione delle piattaforme digitali per i servizi prepagati e per l’engagement. Epipoli ha già sviluppato con Dotcom una soluzione avanzata che consente ai sistemi di cassa fisici e digitali di abilitare sia le Super App globali sia i pagamenti Peer to Peer.

E' la seconda operazione nel 2021 per Epipoli, dopo l’acquisizione a maggio del 100% del capitale di Reward, azienda specializzata nelle soluzioni di incentivazione delle vendite e dell'engagement.

Il Gruppo Epipoli, attivo in 14 paesi oltre l’Italia, ha chiuso il 2020 con un fatturato consolidato di 140 milioni di euro (+18,4% sul 2019) e punta a raggiungere 200 milioni, con una crescita bilanciata per linee interne ed esterne, proseguendo il suo processo di internazionalizzazione.

Nata nel 2004, Dotcom ha l’obiettivo di far evolvere le imprese e il loro business verso tecnologie digitali intuitive capaci di offrire un reale vantaggio competitivo come, ad esempio, applicativi on demand, soluzioni di Business Process Automation, sistemi integrati di Customer Engagement e sviluppo di strutture di Blockchain.

Con questa operazione, gli oltre 40 professionisti di Dotcom confluiranno nell’organico di Epipoli, apportando nuove competenze in ambito Tech. Gaetano Giannetto, Presidente e fondatore di Epipoli, spiega “L’acquisizione di Dotcom ci consente di migliorare l’offerta di prodotti Fintech, offrire ai nostri clienti una maggiore velocità di implementazione dei progetti e accelerare il go-to-market sui mercati internazionali”.

Uroš Grilanc, Presidente & Business Partner di Dotcom ha commentato: “L'innovazione sui servizi tecnologici e la pluriennale esperienza nella digitalizzazione di Dotcom trovano in questa unione terreno fertile per evolvere l’offerta e garantire alle aziende una perfetta esecuzione dei progetti in tempi ridotti. Per Dotcom entrare in Epipoli significa accedere a una importante parco clienti per i quali potremo esprimere il nostro potenziale”.

Epipoli è una delle aziende internazionali dell’industria del FinTech ed è leader del mercato dei servizi Prepagati e dei sistemi di Engagement. Nel 2006 ha introdotto le Gift Card in Italia e oggi il prepaid payment network che ha costruito - che include 250 Partner in oltre 70.000 punti vendita in Europa e più di 4 milioni di consumatori - rappresenta l’anello di congiunzione tra il mondo digitale e quello dei punti vendita fisici.

Dotcom è una Tech Company con sede a Trieste, attiva dal 2004 e con uno storico di oltre 300 clienti, che sviluppa soluzioni informatiche per la digitalizzazione di imprese private e pubbliche amministrazioni. Grazie a un team di 40 professionisti, Dotcom realizza progetti On Demand completamente customizzati, E-Commerce B2B e B2C evoluti, soluzioni di Business Process Automation e attività di Customer Engagement.