Ernesto Illy Colloquia per lo sviluppo sostenibile

L’Accademia mondiale delle scienze per il progresso scientifico nei Paesi in via di sviluppo (Unesco-Twas) e la Fondazione Ernesto Illy organizzano, dal 27 al 29 settembre, a Trieste, al Centro Internazionale di Fisica teorica Abdus Salam, la prima edizione degli Ernesto Illy Colloquia con l’obiettivo di individuare soluzioni scientifiche e innovative per la coltivazione del caffè del futuro.

L’accordo, ratificato da Unesco, è stato firmato a settembre 2019 tra Twas e la Fondazione Ernesto Illy.

Primo di una serie e unico nel suo genere, l’evento vedrà al centro le sfide della sostenibilità nelle coltivazioni di caffè di tutto il mondo. Protagonisti scienziati di livello internazionale, economisti e giovani ricercatori esperti di filiera caffeicola e sostenibilità provenienti da circa trenta paesi. L’obiettivo è ‘fare rete’ per sviluppare collaborazioni scientifiche, individuare finanziamenti per la ricerca, adottare procedure efficaci e condividere pratiche utili ai produttori mondiali di caffè per fronteggiare il cambiamento climatico e avviare o espandere una produzione globale sostenibile.

Obiettivo tanto più necessario in quanto il caffè è una materia prima di rilievo e, pertanto, gioca un ruolo importante nell’economia mondiale— soprattutto nel sud del mondo, dove si coltiva la quasi totalità del caffè prodotto a livello globale.

Il programma prevede la partecipazione di 11 relatori tra i quali Andrea Illy, Presidente di illycaffè, Co-fondatore della Fondazione Ernesto Illy, Co-presidente della Regenerative Society Foundation (in presenza); Rattan Lal, Membro della TWAS dal 1991, Pedologo e Direttore del Carbon Management and Sequestration Center della Ohio State University, Stati Uniti (da remoto); Jeffrey Sachs, esperto di sostenibilità di fama mondiale e Direttore del Center for Sustainable Development della Columbia University, Stati Uniti (da remoto); Vittorio Venturi, Coordinatore Scientifico del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie di Trieste (da remoto).

Tutti i partecipanti in presenza saranno ‘addetti ai lavori’: tra loro, 25 scienziati che fanno ricerca sul caffè, accuratamente selezionati dall’Unesco-Twas, e 22 studenti del Master Universitario in Economia e Scienza del Caffè – Ernesto Illy.

Il primo giorno sarà dedicato a un’analisi della situazione delle coltivazioni di caffè e delle relative questioni sociali, economiche e ambientali. Il secondo giorno si focalizzerà su possibili soluzioni tecnologiche e strumenti all’avanguardia per la produzione. Il terzo giorno, i partecipanti saranno suddivisi in gruppi e coinvolti in varie attività con l’obiettivo di immaginare e forgiare il futuro del settore.

“Con questo evento, la Fondazione intende ricordare e onorare l’eredità spirituale di Ernesto Illy, dando il proprio sostegno a idee e prassi pionieristiche in tema di sostenibilità", ha affermato Furio Suggi Liverani, Direttore della Fondazione Ernesto Illy. “La Fondazione è sempre stata riconosciuta nel panorama scientifico di Trieste anche in virtù della collaborazione con istituti privati e pubblici, fra cui TWAS. Lo scopo dei Colloquia è creare una rete di collaborazioni scientifiche per sostenere ricerche multidisciplinari sul futuro delle coltivazioni del caffè e delle pratiche agricole rigenerative, mitigare gli effetti del cambiamento climatico e promuovere uno sviluppo sostenibile in ambito economico, sociale e ambientale".

Nelle parole di Romain Murenzi, Direttore Esecutivo dell’Unesco-Twas, “l’evento rappresenta una magnifica opportunità non solamente per il business del caffè, ma per tutti i paesi produttori nel sud del mondo. Siamo entusiasti di questa collaborazione con la Fondazione Ernesto Illy, e siamo convinti che gli approfondimenti e i contatti che scaturiranno dai Colloquia daranno un grande impulso al nostro obiettivo di sostenere una produzione sostenibile del caffè nonché una crescita economica nei paesi in via di sviluppo".

I Colloquia si terranno in presenza, nella Budinich Lecture Hall del Centro Internazionale di Fisica teorica Abdus Salam (ICTP) di Trieste, e saranno accessibili anche online per la partecipazione da remoto. A seguire il contenuto sarà reso interamente disponibile sul canale Youtube di Twas.

