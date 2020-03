Ersa, percorso di assistenza tecnica continuativa

Coldiretti Fvg plaude all’iniziativa dell’Ersa, che ha convocato una riunione tecnica, con gli essiccatoi cooperativi, venerdì 6 marzo nella sede di Pozzuolo, per illustrate le proposte di incontri che l’Agenzia intende realizzare nell’anno in corso sui temi riguardanti le colture estensive. Ciò al fine di coinvolgere nelle iniziative le realtà territoriali di rifermento per i produttori agricoli della regione e con l’obiettivo di raccogliere eventuali indicazioni sugli argomenti da approfondire durante le riunioni in agenda.

"Si tratta di un’iniziativa che la Coldiretti Fvg valuta con soddisfazione – commenta il presidente regionale Michele Pavan –, trattandosi di una risposta alle sollecitazioni che avevamo fatto all’Ersa sull’opportunità di avviare un percorso mirato sull’assistenza tecnica. Sarà opportuno che si condivida l’opportunità di spaziare su diversi aspetti impattanti e fondamentali per il settore, dalla parte agronomica a quella di difesa fitosanitaria. In sostanza, un’assistenza continuativa che consenta anche di recuperare e riscrivere un rapporto di fiducia e di conoscenza tra le imprese del settore e l’Ersa".