La partita dell’escavo del porto e dei dragaggi del canale est-ovest è essenziale per l’economia di Monfalcone e, quindi, l’autorità politica competente a sbloccarne l’iter, cioè il ministero delle infrastrutture e il governo, non possono ritardare ulteriormente le proprie decisioni. Per questo il sindaco, Anna Maria Cisint, che in questi mesi ha attivamente collaborato con la Regione per creare le condizioni e individuare i finanziamenti necessari a realizzare questi interventi, ha deciso di convocare i parlamentari regionali perché possa essere concertata un’azione che consenta di chiarire in modo definitivo e positivo l’iter di avvio degli interventi. Nello stesso incontro il sindaco chiamerà anche gli operatori commerciali e i tecnici regionali per dare concretezza alla riunione.

“Abbiamo alle spalle mesi di lavoro a livello politico-istituzionale e sotto il profilo tecnico – sottolinea il sindaco Cisint - per dare finalmente soluzione a due questioni che scontano ritardi di decenni che non possono ora impantanarsi su altre verifiche e interpretazioni. Anche per le questioni più complesse arriva il tempo delle decisioni e questo momento a mio avviso è scaduto. Se di deve intervenire normativamente si proceda in tal senso, mentre se si tratta di perfezionare qualche aspetto operativa lo si faccia: ciò che non è accettabile è l’immobilismo nelle scelte che rende incerto nel nostro Paese ogni termine di esecuzione di opere fondamentali nell’interlocuzione infinita di documenti e contro documenti”.

“Il Comune sta facendo la propria parte – rileva il sindaco Cisint - interpretando le istanze degli operatori e le esigenze di sviluppo del territorio. Sul canale est-ovest gravita il distretto della nautica che, assieme al Consorzio per lo sviluppo economico stiamo valorizzando nella dimensione di una diversificazione produttiva qualificata. Vi operano direttamente e indirettamente oltre 800 addetti e sono previsti ulteriori investimenti rilevanti, come quelli della società Montecarlo Yacht, che rafforzeranno il ruolo di polo nazionale in questo settore. Sul fronte della portualità, l’adizione del nuovo piano regolatore e la partecipazione attiva nell’autorità di sistema dell’Alto Adriatico, ci predispongono a una crescita significativa dei traffici e quindi dell’occupazione. L’impegno dell’Amministrazione regionale che abbiamo seguito passo a passo è stato notevole per arrivare alla fase attuativa degli interventi, già con la chiusura delle gare d’appalto, recuperando nel caso dell’escavo quarant’anni di ritardo. Ora il corto circuito che rimane con le autorità ministeriali va risolto con gli strumenti necessari. In questo senso chiederemo l’impegno dei parlamentari. Chi oggi dall’opposizione comunale e regionale, sollecita lo sblocco dei lavori, coerentemente, dovrebbe agire nei confronti dell’autorità governativa perché si faccia carico seriamente del problema visto che negli anni passati né la giunta Serracchiani, né il ministro Del Rio hanno dimostrato la necessaria attenzione per questi interventi fondamentali per il nostro sistema economico”.