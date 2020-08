Esof 2020, Scienza e Impresa

Da mercoledì 2 settembre il Friuli Venezia Giulia ospiterà, di persona o in collegamento, oltre 4.000 scienziati, ricercatori e innovatori di più di 90 Paesi che daranno vita a Esof 2020, conferenza scientifica biennale dedicata alla ricerca e all'innovazione.

Quali le ricadute sul territorio della nostra regione, sull'economia e sulle imprese? E si parlerà anche di cosa sta facendo la scienza per contrastare la pandemia da Covid-19? Tutte le risposte questa sera a EconoMy Fvg, in onda a partire dalle 21 su Telefriuli (canale 11 o 511 in Hd e in streaming su telefriuli.it). Con Alfonso Di Leva ci saranno Stefano Fantoni, Presidente Esof 2020, Dino Feragotto, vicepresidente di Confindustria Udine, e Diego Lazzarino di Saipem.