Esporre alla finestra la bandiera italiana

"Esporre la Bandiera Italiana per dire tutti quelli che sono rinchiusi in casa che, nonostante viviamo in questa condizione di segregazione, continuiamo a far parte di questa grande comunità che è la nostra Patria": l’appello è del Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti ed è rivolto a tutti i cittadini che in queste ore vivono un presente sospeso a causa delle restrizioni doverosamente imposte per evitare l’ulteriore propagarsi dell’epidemia di Covid19. In ragione di ciò, Confindustria Alto Adriatico ha esposto in mattinata il Tricolore.