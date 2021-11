Estrima acquisisce Brieda, Sharbie e Upooling

Estrima, azienda pordenonese del settore della micromobilità elettrica, annuncia tre acquisizioni. Si tratta di Brieda&C, società che opera nella progettazione e produzione di cabine per macchinari per i settori agricultural, construction, maintenance e mobility, Sharbie, specializzata nel servizio per la gestione dell’auto di cortesia e della movimentazione e noleggio professionale di veicoli, e, indirettamente, di UPooling, prima piattaforma di veicoli in condivisione che unisce pooling, sharing e renting.

Con questa operazone, Estrima, nota per la produzione e distribuzione di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote per il trasporto coperto di due persone presente sul mercato nazionale, potenzia le sue competenze e completa la gamma di servizi al cliente: dalla produzione e vendita di veicoli elettrici ai servizi di noleggio e condivisione.

“Da oggi Estrima diventa un gruppo, integrando al suo interno la propria capacità produttiva con Brieda e proiettandosi verso il mercato dei servizi di mobilità con Sharbie e UPooling” dichiara Matteo Maestri, Presidente di Estrima.

Grazie all’acquisizione, Estrima acquisirà pieno controllo della capacità produttiva di Brieda, operativa nel settore delle cabine di sicurezza da 50 anni, grazie alla disponibilità degli impianti di produzione e ad un incremento dell’organico, consolidando in un’unica realtà aziendale in cui si fondono competenze manageriali di alto livello e passione un legame di grande rilevanza strategica per il proprio business.

Tramite l’acquisizione di Sharbie, invece, sarà per Estrima possibile potenziare i sistemi operativi e i servizi integrati per la gestione delle automobili sostitutive c.d. “di cortesia” e il noleggio (c.d. renting), potendo contare sull’esperienza e la professionalità di Sharbie nella gestione veicoli e del relativo know-how tecnologico; in particolare, Sharbie studierà soluzioni su misura per le diverse esigenze degli operatori auto e, più in generale, delle aziende che hanno necessità di movimentare veicoli.

Infine, tramite UPooling, società attiva nello sviluppo di applicazioni mobile per servizi di corporate e del community sharing, l’Emittente potenzierà l’offerta nell’ambito del car sharing, grazie a un utilizzo sempre più integrato della app di Birò Share, lo strumento digitale per condividere Birò con più persone.