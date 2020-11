Eurotech entra nel Progetto Cassini di Arm

Eurotech, fornitore leader di schede e sistemi embedded rugged per applicazioni industriali, edge computer e componenti che abilitano l’Internet of Things (IoT), annuncia di essere entrata a far parte del Progetto Cassini di Arm.

Per abilitare i benefici dell’IoT, con il suo Progetto Cassini Arm si impegna a investire per creare un ecosistema di standard per piattaforme di sviluppo e permettere l’implementazione di software e applicativi cloud sul campo.

Eurotech ha un’esperienza di quasi trent’anni nello sviluppo di building block per sistemi embedded, piattaforme di edge computing e soluzioni Internet of Things (IoT). L’azienda possiede un expertise nella realizzazione di hardware, software e servizi IoT in diversi mercati verticali. L’edge computing permette ai sistemi sul campo di processare dati vicino alla loro sorgente. Questo riduce i problemi di latenza nelle comunicazioni tra la periferia e il data center, consentendo di effettuare analitiche avanzate direttamente sul campo. L’IoT Edge Framework Everyware Software Framework (ESF) fornisce un ambiente di sviluppo flessibile e multi-piattaforma per edge computer e IoT gateway. ESF abilita la connessione tra il mondo fisico e quello digitale attraverso la creazione di gemelli digitali (digital twin).

“Siamo onorati di far parte dell’ecosistema del Progetto Cassini e di lavorare con un leader come Arm” ha commentato Giuseppe Surace, Chief Product & Marketing Officer di Eurotech. “L’integrazione dei nostri componenti IoT Edge testati e validati si sposa perfettamente con lo scopo del progetto, assicurando ai clienti i vantaggi di tecnologie certificate e pronte all’uso anche per le applicazioni più complesse”.

“Il Progetto Cassini ha lo scopo di sfruttare appieno l’innovazione all’edge e accelerare lo sviluppo di piattaforme di edge computing ottimizzate e basate su componenti Arm” ha affermato Mohamed Awad, Vide President, IoT Business di Arm. “Incorporare l’esperienza di Eurotech nella realizzazione di sistemi embedded industriali è un ulteriore passo per progredire nella vision del Progetto Cassini, permettendo di implementare software e applicativi cloud all’interno di un ecosistema all’edge sicuro ed eterogeneo”.