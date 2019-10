Eurotech lancia i Mission Computer

Sono stati presentati alla Nasa, nell'ambito dell'Innovation Forum Italia-Usa, i nuovi ‘Mission computer’ progettati da Eurotech Inc, la controllata americana dell’azienda di Amaro. Si tratta di supercalcolatori ad alte prestazioni, che trovano applicazione nei settori della difesa e dell’aerospaziale. Sono stati realizzati da Dynatem, Business Unit nata dalla ri-focalizzazione della società, acquisita da Eurotech nel 2011, e specializzata nella progettazione e produzione di schede e sistemi di calcolo ottimizzati per l'uso in veicoli terrestri, aerei e installazioni marittime.

"La conquista della spazio sta entrando in una nuova era”, commenta Roberto Siagri, Ceo del gruppo Eurotech. “Non si tratta più di progetti con sole finalità scientifiche o di dimostrazione di superiorità tecnologica, finanziati solo con fondi pubblici, ma di progetti finanziati con grandi capitali privati e, dunque, con importanti ricadute commerciali, delle quali potrà beneficiare tutta l’umanità. Eurotech ha sviluppato importanti tecnologie, che è venuto il momento di mettere al servizio di questo nuovo effervescente mercato".