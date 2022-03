Eurotech, nel 2021 ricavi a 63 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Eurotech ha esaminato e approvato il consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio 2021. Malgrado il perpetuarsi della pandemia, nel corso del 2021 non si sono riscontrati rallentamenti nella nascita di nuove opportunità per progetti IoT e nella raccolta ordini dal parco clienti.

Eurotech, infatti, ha fatto registrare nell’anno un deciso incremento del portafoglio ordini, che senza lo shortage dei componenti avrebbe permesso di registrare nel 2021 una crescita del fatturato a cambi costanti del 5-7% rispetto all’anno precedente.

Il core business è stato trascinante, ma anche i POCs in ambito IoT attivati negli anni precedenti hanno visto un’accelerazione. In particolare, nel corso del 2021 c’è stato un incremento dell’ordinato nel settore smart agriculture negli Usa, nel settore dei macchinari per semiconduttori in Giappone, e nel settore ferroviario in Europa.

Gli ordini non consegnati causa irreperibilità dei componenti elettronici ammontano a circa 7 milioni. Circa metà di questi ordini sono stati riprogrammati per il 2022, mentre l’altra metà è stata ripianificata al 2023. In generale, il trend dell’ordinato e il fatto che il Gruppo Eurotech ha un portafoglio ordini di inizio anno per il 2022 che è doppio rispetto al portafoglio ordini di inizio anno per il 2021, sono di buon auspicio per la crescita prevista nel 2022.

I ricavi consolidati nei dodici mesi del 2021 sono stati pari a 63,15 milioni, rispetto ai 69,26 milioni nei dodici mesi del 2020, con un decremento del 5,5% a cambi costanti (-8,8% a cambi storici). Il quarto trimestre ha confermato il trend positivo, segnando un incremento del 15,0% YoY e del 11,4% QoQ, ma la difficoltà di reperimento dei componenti ha impedito di ottenere un livello di fatturato sufficiente a produrre una crescita sui dodici mesi.

Il Nord America ha generato un fatturato pari al 43% del totale (dodici mesi 2020: 36%) seguito dal Giappone con il 32% (nei dodici mesi del 2020 era al 35%), mentre l’area europea rappresenta il restante 18% (dodici mesi 2020: 24%). L’area americana è stata quella in cui si è registrata una crescita del business embedded tradizionale, grazie alla crescita degli ordinativi nel settore trasporti & offroad, legati anche al piano di stimoli dell’amministrazione Biden.

L’area giapponese ha subìto, a causa dello shortage di componenti, un rallentamento dei ramp-up delle nuove forniture che avrebbero dovuto compensare il calo ciclico del business con alcuni clienti storici. La raccolta ordini nel secondo semestre è stata forte, ma in virtù dei lunghi tempi di approvvigionamento una parte degli ordini ricevuti non si sono tradotti in fatturato per l’esercizio.

L’area europea è quella che maggiormente ha subito una contrazione del fatturato, principalmente per effetto della mancata compensazione del business nelle auto autonome di livello 5, terminato dal cliente a seguito del brusco riposizionamento strategico degli investimenti verso l’elettrificazione avvenuta in fase Covid.

Il ciclo di attivazione di nuovi business equivalenti per dimensione a quello perso richiede tipicamente almeno 24 mesi e per questo il 2021 ha subito ancora gli effetti negativi già iniziati nel 2020. Nel corso del 2021 sono stati rilevato segnali di ripresa del settore delle auto autonome, con la ripartenza di alcuni progetti e la raccolta di alcuni ordini che si materializzeranno nel 2022 e nel 2023. Il primo margine del periodo in esame, in termini di incidenza sul fatturato, si attesta al 46,7%, e va a confrontarsi con un’incidenza del 52,7% nei dodici mesi del 2020.

La riduzione di marginalità è l’effetto combinato di due elementi: maggiori costi sostenuti per acquistare alcuni componenti a bassa disponibilità al fine di poter consegnare i prodotti ai clienti e un diverso mix di prodotti venduti. Non sempre i maggiori costi di approvvigionamento sono stati ribaltati interamente sui clienti nell’esercizio, ma sono state intraprese azioni sui prezzi di vendita per permettere un recupero di marginalità nel corso del 2022. Per quanto riguarda il mix di prodotti, il 2020 aveva beneficiato ancora del margine premium sulle commesse di High Performance Edge Computers (HPEC) per le auto autonome di livello 5, che non hanno invece contribuito nel 2021.

Nei dodici mesi di riferimento i costi operativi al lordo delle rettifiche operate e al netto dei costi non ricorrenti ammontano a 33,69 milioni, in linea con quanto contabilizzato nel 2020 (33,75 milioni). Grazie alle operazioni di riorganizzazione è stato possibile creare spazio per cominciare il potenziamento del go-to-market riducendo al minimo l’impatto sui costi operativi nell’anno.

I costi non ricorrenti ammontano a 2,42 milioni e derivano per 1,3 milioni dalla risoluzione del rapporto tra la Società e il precedente amministratore delegato e per 1,1 milioni dalla riorganizzazione in alcune società del Gruppo.

L’Ebitda adjusted è prossimo al break-even e ammonta a -0,32 milioni (-0,5% dei ricavi), rispetto a 6,63 milioni nel 2020 (9,6% dei ricavi). Considerando anche i costi non ricorrenti, l’Ebitda del 2021 è pari a Euro -2,75 milioni. L’Ebit adjusted, ovvero il risultato operativo dell’anno al netto dei costi non ricorrenti, è stato di Euro -5,10 milioni (-8,08% dei ricavi), rispetto a Euro 2,44 milioni del 2020 (3,5% dei ricavi). Il risultato operativo (Ebit) comprensivo dei costi non ricorrenti ammonta nel 2021 a -7,59 milioni.

In termini di risultato netto di Gruppo, il valore dell’anno è di -10,41 milioni, mentre era di 1,83 milioni nel 2020. Questo andamento riflette sia la contrazione dell’Ebit che il differente carico fiscale delle controllate, e il fatto che non sono state contabilizzate imposte anticipate sulle perdite fiscali stimabili sul periodo.

Il Gruppo presenta al 31 dicembre 2021 una posizione finanziaria con cassa netta positiva di 6,2 milioni, rispetto ad un importo di 8,6 milioni al 31 dicembre 2020. La riduzione della posizione finanziaria netta è stata contenuta grazie al buon controllo del capitale circolante netto.

Le disponibilità liquide del Gruppo sono pari a 31,7 milioni al 31 dicembre 2021, mentre erano di 41,2 milioni a fine 2020. La gestione operativa ha generato cassa per 3,3 milioni, mentre sono stati utilizzati 5,3 milioni per investimenti e 8,1 milioni per rimborso di finanziamenti passivi. Il capitale circolante netto ammonta a 10,4 milioni al 31 dicembre 2021, rispetto a 15,8 milioni al 31 dicembre 2020, con una riduzione di 5,4 milioni ottenuta grazie ad una gestione attenta e puntuale dei crediti verso clienti e dei debiti verso fornitori. L’incidenza sul fatturato del capitale circolante netto nel 2021 si attesta al 16,5%, mentre a fine 2020 era stata del 22,9%.

Il patrimonio netto del Gruppo ammonta a 110,4 milioni (118,7 milioni al 31 dicembre 2020).

Per mitigare parzialmente il problema dello shortage di componenti elettronici, che di sicuro si protrarrà nel 2022, oltre all’aumento dei prezzi di vendita sono state attivate due ulteriori iniziative che produrranno effetti nei prossimi mesi: da un lato, la riprogettazione di alcuni sistemi per utilizzare componenti alternativi più facilmente reperibili e/o meno costosi; dall’altro, la riorganizzazione della supply chain sui prodotti più standard e con volumi più elevati, dando forecast e ordini a più lungo raggio (12-24 mesi) ai fornitori.

Inoltre, continuerà il processo di cambiamento dell’organizzazione per allinearla alle esigenze di implementazione della nuova strategia delineata. Nuovi dipendenti con esperienze e background diversi entreranno a far parte dei team nelle diverse sedi, in particolare in Europa e negli Usa. Oltre al rafforzamento delle funzioni manageriali, le nuove assunzioni avverranno nelle aree di supporto alla vendita e di ricerca e sviluppo.

Infine, proseguiranno le attività sui potenziali target di crescita inorganica. Si tratta di un processo che è integralmente sul buy-side, e quindi con tempi più lunghi e modalità di sviluppo più complesse rispetto ai più tradizionali processi sell-side. La crescita inorganica resta un elemento importante della strategia come fattore accelerante dello sviluppo dei canali di vendita, della penetrazione nei 5 mercati verticali target che abbiamo scelto, e del completamento dell’offerta nelle famiglie di prodotti HW per l’Edge computing su cui siamo focalizzati.

I ricavi della Capogruppo Eurotech S.p.A. sono diminuiti del 14,9% e sono stati pari a 16,45 milioni, rispetto a 19,33 milioni del 2020. Il risultato operativo dell’esercizio ammonta a -7,61 milioni, mentre nel 2020 era stato di -2,11 milioni. Il risultato netto d’esercizio evidenzia una perdita di 6,33 milioni (nel 2020: perdita di 3 milioni). Il Patrimonio netto di Eurotech al 31 dicembre 2021 è pari a 140,74 milioni, rispetto a 147,10 milioni del 2020. La Capogruppo evidenzia nel 2021 una posizione finanziaria netta, ovvero di cassa netta, pari a 29,95 milioni, rispetto al dato 2020 che ammontava a 29,00 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’assemblea dei soci il riporto a nuovo della perdita d’esercizio di 6.633.135.