Eurotech riduce le perdite a -1,5 milioni

Eurotech, la società di Amaro quotata in Borsa a Milano, al segmento STAR, e attiva nello sviluppo di Edge Computer e soluzioni per l’Internet of Things (IoT), ha chiuso il bilancio 2022 con una perdita netta di 1,55 milioni di euro, rispetto alla perdita di 10,41 milioni dell’anno precedente.

In forte crescita i ricavi, che sono andati oltre le attese: il giro d’affari dell’azienda friulana è salito da 63,15 milioni di euro a 94,26 milioni di euro (+49,3%; a cambi costanti +43,9%).

In netto miglioramento anche il margine operativo lordo adjusted, passato da -0,33 milioni di euro a +7,18 milioni di euro; la marginalità è stata pari al 7,6%.