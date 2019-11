Eurotech, Roberto Siagri nominato presidente

Il Consiglio di Amministrazione di Eurotech ha esaminato e approvato in data odierna i risultati relativi ai primi nove mesi del 2019. “Siamo soddisfatti della crescita dei ricavi e dei margini che ormai da due anni riusciamo ad esprimere”, ha commentato l’amministratore delegato Roberto Siagri. “Guardiamo quindi con fiducia al quarto trimestre e stiamo già lavorando per creare le basi per un’ulteriore fase espansiva nel medio-lungo termine”.

Dopo la buona performance del primo e del secondo trimestre, si è mantenuta anche nel terzo trimestre, rispetto ai nove mesi del 2018, una crescita di fatturato superiore al 30%, che deriva dagli ordini raccolti negli ultimi 18 mesi. Combinando questa crescita con il miglioramento del primo margine, per effetto del mix di prodotti venduti, e includendo un leggero incremento dei costi operativi a sostegno delle attività strategiche, si è raggiunto un valore di Ebitda superiore al 20% dei ricavi.

La gestione finanziaria dei primi nove mesi del 2019, inclusiva degli effetti cambio, ha determinato un risultato negativo di Euro 0,13 milioni rispetto ad un valore negativo di Euro 0,14 milioni nei primi nove mesi del 2018.

Il Risultato prima delle imposte nel corso dei nove mesi di riferimento è di 13,12 milioni, contro un importo di 3,99 milioni nei primi nove mesi 2018. Il miglioramento del risultato prima delle imposte per 9,12 milioni riflette principalmente il miglioramento dell’EBIT.

Il risultato netto di Gruppo nel periodo in esame è stato di 11,93 milioni (era 3,38 milioni nei primi nove mesi 2018). L’andamento oltre che riflettere la dinamica del risultato prima delle imposte, deriva dalla stima delle imposte che sono state calcolate in base alle aliquote previste per l’esercizio dalla normativa vigente e considerando il beneficio fiscale dell’utilizzo delle perdite fiscali in base ai soli risultati previsti per fine anno.

Con riferimento al terzo trimestre, tutti gli indici che il Gruppo monitora continuano a rimanere positivi, come lo sono stati nei precedenti trimestri. In particolare, il livello del fatturato è stato di 26,7 milioni (Euro 19,7 milioni nel terzo trimestre 2018), con una crescita del 35,7% rispetto al trimestre corrispondente dell’anno precedente; il valore del fatturato del trimestre corrisponde al 33,5% del fatturato dei nove mesi, valore molto simile all’incidenza che aveva lo scorso anno (34,5%).

Nel trimestre considerato, il primo margine (51,4%) è costante rispetto al secondo trimestre dell’anno ed è in crescita sia rispetto al primo trimestre 2019 che rispetto ai singoli trimestri del 2018.

L’Ebitda del terzo trimestre 2019 è positivo per 5,3 milioni con una incidenza del 19,9%, mentre nel terzo trimestre 2018 era positivo per 2,0 milioni con una incidenza del 10,1%. Con la crescita del fatturato e l’oculata gestione dei costi operativi si evidenzia anche nel terzo trimestre la piena attivazione della leva operativa.

Il risultato operativo (Ebit) del terzo trimestre 2019 è influenzato dai margini descritti ed ammonta a 4,3 milioni, con una incidenza sui ricavi del 16,2%, contro un risultato positivo di Euro 1,5 milioni (incidenza sui ricavi del 7,5%) dello stesso periodo 2018.

Tali andamenti hanno contribuito a determinare i risultati intermedi nei primi nove mesi più sopra commentati. Il Gruppo al 30 settembre 2019 ha una posizione finanziaria netta con cassa netta di Euro 9,0 milioni esclusi i debiti finanziari per diritti d’uso introdotti dal principio contabile IFRS 16, rispetto ad un importo, sempre di cassa netta, di Euro 0,9 milioni al 31 dicembre 2018. La nuova modalità di contabilizzazione dei contratti di locazione (Right of Use) prevista dal principio contabile IFRS16 “Leases” ha comportato la registrazione da parte delle società del Gruppo di debiti finanziari per diritti d’uso al 30 settembre 2019 pari a Euro 3,8 milioni, che sottratti alla posizione finanziaria netta danno luogo a una posizione finanziaria netta complessiva post IFRS16 pari a Euro 5,2 milioni.

Le disponibilità liquide del Gruppo sono pari a 24,9 milioni al 30 settembre 2019, erano di Euro 13,2 milioni a fine 2018. Il capitale circolante netto ammonta a 20,7 milioni al 30 settembre 2019, con un incremento di 5,12 milioni rispetto al 31 dicembre 2018. Tale andamento è dovuto principalmente all’incremento dei crediti commerciali per il maggior fatturato avuto negli ultimi 6 mesi, nonché alla riduzione dei debiti verso fornitori. Su base annua, il rapporto tra capitale circolante netto e fatturato resta vicino al valore obiettivo del 20%.

Il Patrimonio netto del Gruppo ammonta a 120,4 milioni (Euro 102,0 milioni al 31 dicembre 2018).

Sulla base del portafoglio ordini esistenti, il fatturato del quarto trimestre sarà in linea con quello ottenuto lo scorso anno ma con una marginalità superiore che quindi avrà un effetto positivo sui risultati intermedi di conto economico, permettendo di confermare risultati simili a quelli fin qui rappresentati. Lo sforzo che si sta facendo, principalmente nell’area geografica Europea ed Americana, nell’indirizzare clienti di più grandi dimensioni in ambito IoT ed Edge Computing, dovrebbe portare i suoi frutti nel medio termine e creare così le basi per una nuova espansione del giro d’affari del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha inoltre provveduto alla cooptazione di tre amministratori in seguito alle dimissioni di altrettanti amministratori in data 15 ottobre 2019: sono stati quindi nominati in qualità di amministratori non esecutivi, per cooptazione Susanna Curti, Aldo Fumagalli e Antongiulio Marti, i quali peraltro hanno dichiarato di essere non indipendenti. Il curriculum vitae degli Amministratori cooptati, è disponibile sul sito internet della società www.eurotech.com alla sezione Investitori/Informazioni aziendali. In base alle dichiarazioni resa alla Società, nessuno dei tre amministratori detiene direttamente e/o indirettamente azioni di Eurotech.

E’ stato inoltre nominato Roberto Siagri, già vicepresidente e amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione di Eurotech. Infine, sono stati integrati sempre a seguito delle dimissioni di data 15 ottobre 2019, due dei comitati endoconsiliari: nel Comitato per la remunerazione è stato nominato l’amministratore indipendente Giulio Antonello e nel Comitato Controllo e Rischi è stata nominata l’amministratore indipendente Carmen Pezzuto.

Conseguentemente a quanto precede, il consiglio di amministrazione di Eurotech risulta così composto: Roberto Siagri, presidente e amministratore delegato; Dino Paladin, Vice Presidente e amministratore non esecutivo; Giulio Antonello, amministratore non esecutivo e indipendente; Riccardo Costacurta, amministratore non esecutivo e indipendente; Susanna Curti, amministratore non esecutivo; Aldo Fumagalli, amministratore non esecutivo; Antongiulio Marti, amministratore non esecutivo; Chiara Mio, amministratore non esecutivo e indipendente; Carmen Pezzuto, amministratore non esecutivo e indipendente.

I comitati endoconsiliari, dopo la loro integrazione sono così composti; Comitato per la remunerazione: Chiara Mio (Presidente), Giulio Antonello e Riccardo Costacurta; Comitato Controllo e Rischi: Chiara Mio (Presidente), Riccardo Costacurta e Carmen Pezzuto; Comitato parti correlate: Riccardo Costacurta (Presidente), Chiara Mio e Carmen Pezzuto; Comitato nomine: Chiara Mio (Presidente), Giulio Antonello e Roberto Siagri.