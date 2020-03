Eurotech, utile netto a 19,2 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Eurotech ha esaminato e approvato in data odierna il Progetto di Bilancio d’Esercizio e quello Consolidato al 31 dicembre 2019, che saranno sottoposti all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

I principali numeri: ricavi consolidati a 102,0 milioni (+28,9 % rispetto al 31.12.2018, +23,3% a cambi costanti). Primo margine consolidato a 52 milioni (50,9% dei ricavi, +38,3% rispetto al 31.12.2018). Ebitda consolidato a 20,5 milioni (20,1% dei ricavi, +12,4 milioni di euro rispetto al 31.12.2018) ed Ebit consolidato a 16,6 milioni (16,3% dei ricavi, +10,8 milioni rispetto al 31.12.2018)-

Risultato consolidato prima delle imposte a 16,1 milioni (15,8% dei ricavi, +10,5 milioni rispetto al 31.12.2018). Risultato netto di Gruppo a 19,2 milioni (18,9% dei ricavi, +13,6 milioni rispetto al 31.12.2018). Posizione finanziaria netta con cassa netta di 12,3 milioni (sarebbe stata di 16,3 milioni al netto dell’applicazione del nuovo principio contabile IFRS16 relativo ai contratti di locazione). Patrimonio netto di Gruppo: 124,7 milioni.

Risultato netto da 30,6 milioni di euro (comprensivo di 27,2 milioni derivanti ripristino di valore della partecipazione in Eurotech Inc.) a 8,4 milioni di euro.

L’Amministratore delegato Roberto Siagri ha commentato: “Siamo soddisfatti della crescita dei ricavi e dei margini che siamo riusciti a esprimere nel 2019. E’ stato un anno importante non solo per il risultato economico molto positivo ma anche per i nuovi clienti che sono stati acquisiti e che si acquisiranno grazie a un offerta di prodotto molto innovativa a dimostrazione della leadership tecnologica costruita negli anni. Il 2019 ci ha permesso di iniziare a dimostrare il nostro potenziale, che nonostante qualche inevitabile ripercussione a breve a causa delle incertezze causate dal Covid-19 nell’economia, rimane ancora inespresso visto il vantaggio competitivo accumulato in ambito IoT e HPEC. Sono perciò convinto che la nostra fase espansiva sia solo agli inizi".

QUI I DATI COMPLETI