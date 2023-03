Evasione fiscale, in FVG a quota il 9,4% del valore aggiunto regionale

L’evasione fiscale in Friuli Venezia Giulia equivale al 9,4 per cento del valore aggiunto regionale, che in termini assoluti corrisponde a un imponibile evaso pari a 3,1 miliardi di euro.

La stima si riferisce al 2020 ed è stata elaborata dall’Ufficio studi della CGIA sulla base dei dati presentati nelle settimane scorse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e dall’Agenzia delle Entrate. Secondo queste stime l’evasione fiscale è più diffusa al Sud e il Friuli Venezia Giulia si colloca nella fascia delle regioni più virtuose.

In particolare, l’evasione stimata raggiunge il 16,8 per cento in Sicilia, in Puglia arriva al 17 per cento, in Campania al 17,7 per cento e in Calabria al 18,8 per cento, che continua a essere la regione più a rischio evasione d’Italia. Le realtà più fedeli al fisco, invece, erano la Provincia Autonoma di Trento con il 9 per cento, la Lombardia con l’8,4 per cento e, la meno interessata da questo triste fenomeno, la Provincia Autonoma di Bolzano con un’incidenza dell’8,2 per cento. La media nazionale si fermava all’11,6 per cento.