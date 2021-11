Evergreen Life Products aumenta il fatturato all'estero

La continua strategia di espansione internazionale di Evergreen Life Products, l'azienda di San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, che commercializza prodotti a base di OLIVUM®, il brevettato Infuso di Foglie d’Olivo, registra importanti risultati a livello di fatturato.

Si può parlare infatti di un vero e proprio record per la Romania, che ha fatto registrare nel 2021 un incremento del fatturato del 200% rispetto allo stesso periodo del 2020 (gennaio/ottobre), con 445 mila euro contro i 148 mila euro dell’anno precedente. Ottimi risultati anche per la Russia con un più 30%, per un valore di 930 mila euro nel 2021 rispetto ai 730 mila euro del 2020. E molto bene anche Francia e Spagna, mercati che hanno entrambi fatto rilevare una crescita del 20%.

Fondata da appena dieci anni, Evergreen Life Products è già arrivata ad essere uno dei primi player italiani ed europei nel settore della vendita diretta, il 15% del fatturato globale (oltre 19 milioni di euro nel 2021) è rappresentato proprio dal business in questi Paesi.

L'azienda friulana sta crescendo grazie ad una rete distributiva basata sul Network Marketing, che conta ad oggi circa 20 mila incaricati di vendita indipendenti attivi in Europa, gli “Evergreeners”.

"Continuiamo a lavorare sui mercati esteri, attraverso l’espansione internazionale possiamo fare crescere il nostro business, e quindi dare nuove opportunità professionali nel mondo del network marketing e del social selling, non solo in Italia ma anche in Europa” ha affermato il vice presidente di Evergreen Life Products, Luigi Pesle.

"L’innovazione, la ricerca e la formazione sono gli asset su cui lavoriamo ogni giorno - ha sottolineato Claudia Pesle, direttore generale di Evergreen Life Products - Abbiamo recentemente ampliato il nostro portfolio prodotti, con un nuovo integratore alimentare Olife Gel e con un nuovo cosmetico, un gel per il contorno degli occhi, con buoni risultati dal punto di vista delle vendite”.

Periodicamente Evergreen Life Products organizza eventi digitali di aggiornamento e formazione, che nel solo mese di ottobre hanno visto la partecipazione di circa 400 persone, ‘evergreeners’ collegati in simultanea dalle loro postazioni, da Russia, Romania e Francia. Un autunno che ha ‘inaugurato’ anche la ripartenza degli eventi fisici, come quello organizzato a Gran Canaria nella sede di Evergreen Life Products, alla presenza di cinquanta incaricati di vendita spagnoli.