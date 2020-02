Evraz ordina a Danieli un innovativo impianto

Evraz ha ordinato a Danieli un innovativo impianto Qsp-Due (Danieli Universal Endless) per la produzione ad alto valore aggiunto per il nuovo stabilimento di Novokuznetsk, nella regione di Kemerovo, in Siberia. Sarà il secondo al mondo di questa tipologia. L'ordine segue l'avvio del primo impianto in Cina nel 2019.

La tecnologia Qsp-Due di Danieli presenta una configurazione di layout innovativa e brevettata, che consente di lavorare in un'unica linea di produzione di colata e laminazione, eliminando al contempo i fattori limitanti di ciascuno di essi, consentendo in tal modo all'operatore dell'impianto di raggiungere tutte le nicchie di produzione.