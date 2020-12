Export, il Fvg segna un meno 6,1%

Nel periodo gennaio-settembre 2020 l’export italiano ha registrato una diminuzione su base annua (-12,5%), nonostante il recupero che si è verificato nel terzo trimestre.

In Friuli Venezia Giulia la flessione nei primi nove mesi dell'anno è stata pari a -6,1% (da 10,7 a 10,1 miliardi di euro). Solo Molise (+31,4%) e Liguria (+1,1%) presentano degli incrementi, tutte le altre regioni evidenziano delle diminuzioni più accentuate rispetto a quella del Fvg.

La Lombardia (-13,4%), da sola, spiega un terzo della flessione tendenziale delle esportazioni del nostro Paese nei primi nove mesi dell’anno. L’analisi provinciale dell’export mostra performance negative per la maggior parte delle province italiane; tra quelle positive, le migliori si registrano per Arezzo, Gorizia e Rovigo.

I dati di dettaglio (per provincia, settore e Paese di destinazione dell'export) oggi non sono stati diffusi dall'Istat, in quanto il portale del commercio estero è da tempo indisponibile per ragioni tecniche.