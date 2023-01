Export, il Fvg traina i distretti del Nordest

E’ stato pubblicato il Monitor dei distretti industriali del Triveneto al terzo trimestre 2022, curato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo.

Nei primi 9 mesi del 2022 i distretti del Triveneto, nonostante la complessità del contesto internazionale, sono riusciti a superare i 31 miliardi di euro di esportazioni a prezzi correnti, 4 miliardi in più rispetto allo stesso periodo del 2021 e oltre 5,4 miliardi in più rispetto al periodo pre-pandemico. La crescita risulta in linea con la media nazionale (+15,1% la variazione tendenziale gen-set 2022 del Triveneto vs il 15,9% Italia): rispetto al periodo pre-pandemico l’incremento sale a prezzi correnti al 21,1%, che anche al netto dell’effetto inflattivo dei prezzi alla produzione per l’estero mantiene un incremento significativo.

Grazie alla loro posizione competitiva le imprese distrettuali nei mercati esteri sono riuscite a incrementare le vendite, pur rivedendo al rialzo il prezzo di alcuni prodotti: tra luglio e settembre i distretti Triveneti sono cresciuti leggermente più della media nazionale (+14,3% Triveneto rispetto al +14,0% Italia), toccando i livelli di vendite più alti di sempre in questo periodo dell’anno, in particolare i distretti del Friuli Venezia Giulia (791 milioni di euro in crescita tendenziale del +16,2%) e quelli veneti (8.268 milioni di euro in crescita tendenziale del +14,8%). I distretti monitorati del Trentino-Alto Adige riacquistano dinamicità nel terzo trimestre (+10,4% la variazione tendenziale), dopo il primo semestre in cui le imprese del metalmeccanico avevano risentito delle difficoltà del comparto automotive.

Le aree geografiche che hanno maggiormente contribuito all’incremento delle vendite dei distretti del Triveneto sono state l’Europa (+2,5 miliardi di euro) e il Nord America (+1,4 miliardi di euro), seguite dal Medio Oriente (+404 milioni di euro) e dall’Asia Orientale (+307 milioni di euro). Rispetto ai primi 9 mesi del 2021, hanno mostrato maggiore dinamicità (in termini di evoluzione percentuale) i mercati dell’Asia Centrale (India, Kazakistan e Uzbekistan), dell’America Latina (Messico e Argentina) e del Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Qatar).

La buona performance dei distretti del Triveneto è attribuibile principalmente alla ripresa delle esportazioni nei mesi estivi del comparto della moda, dell’occhialeria e dell’oreficeria (+15,5%) e del comparto dei macchinari, della termomeccanica e della meccatronica (+18,6% nei distretti veneti e +16,3% nei distretti del Trentino-Alto Adige). Molto dinamica si conferma la crescita del comparto dell’arredo e del sistema casa (+11,4 % in Veneto e +19,5% in Friuli-Venezia Giulia). I primi distretti del Triveneto per crescita tra gennaio e settembre 2022 sullo stesso periodo del 2021 sono l’Occhialeria di Belluno (+533,1 milioni di euro pari a +24,7%), l’Oreficeria di Vicenza (+346,4 milioni di euro pari a +29,3%) e i Mobili e pannelli di Pordenone (+253,6 milioni di euro, pari a +27,9%).

“Nel terzo trimestre 2022 i distretti del Fvg hanno registrato la miglior performance tra le regioni del Nord-Est, grazie all’attrattività dei prodotti dei nostri territori sui mercati internazionali", commenta Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo. "Crediamo che il contratto di filiera sia un valido strumento per sostenere le piccole imprese nell’accesso al credito, grazie alla forza e alla solidità dei champions. In Friuli Venezia Giulia la nostra banca sostiene circa 30 filiere, più di 350 fornitori, con un giro d’affari complessivo di oltre 6 miliardi di euro. A livello nazionale, ammontano a 40 miliardi di euro le misure straordinarie per imprese, anche di piccolissime dimensioni, e famiglie, per sostenere i maggiori costi legati ad aumenti energetici e spesa quotidiana e favorire investimenti in energie rinnovabili”.

I distretti del Friuli Venezia Giulia

I distretti monitorati del Fvg superano nei primi 9 mesi del 2022 i 2,4 miliardi di euro, in crescita di 432,5 milioni di euro, pari a +21,6% sul 2021. Nel terzo trimestre 2022 registrano un incremento delle esportazioni del +16,2% a prezzi correnti, ancora una volta la performance migliore tra le regioni del Nord-Est, grazie alla crescita dei distretti del mobile e arredo: i Mobili e pannelli di Pordenone sono cresciuti di 253,6 milioni di euro (pari al +27,9%) e le Sedie e complementi di arredo di Udine di 79,2 milioni di euro (pari a +16,7%). Gli Stati Uniti hanno consolidato il ruolo di mercato di sbocco di primo piano (+45%) per i distretti della regione, seguiti da Regno Unito, Francia e Germania; nuovi mercati si sono aperti ad Oriente, come l’Uzbekistan e gli Emirati Arabi Uniti, mentre restano notevoli le diminuzioni nei mercati del conflitto russo-ucraino (-24 milioni di euro) e del Nord Africa (Egitto e Algeria).

I Mobili e pannelli di Pordenone hanno ottenuto i maggiori risultati nel comparto del mobile negli Stati Uniti (+60%), nel Regno Unito (+25%) e in Spagna (+67%); nel terzo trimestre si è posta in evidenza anche la Polonia, con un balzo delle vendite che ha più che raddoppiato quelle dello stesso periodo del 2021 (+126%). Le Sedie e complementi di arredo di Udine hanno ricevuto il traino di Regno Unito (+41,3%), Stati Uniti, Francia, Germania e Grecia; soprattutto quest’ultimo distretto ha beneficiato positivamente della ripresa turistica internazionale e ci sono le premesse perché i futuri investimenti dell’industria turistica dell’hôtellerie e del leisure attivino il comparto contract in cui il distretto è altamente specializzato.

Nell’agro-alimentare spiccano i Vini e distillati del Friuli (+37,3%), che hanno registrato l’incremento più alto registrato tra tutti i distretti del vino monitorati da Intesa Sanpaolo, raggiunto grazie alle vendite negli Stati Uniti, che si confermano primo mercato per dimensione e crescita (+45,5%) seguiti da Germania, Regno Unito, Francia e Canada. Il Caffè di Trieste segna un aumento a doppia cifra (+20,8%) in cui spiccano le vendite in Nord America (Stati Uniti +23% e Canada +137%), il balzo della Cina (+118%) e l’arretramento della Repubblica di Corea, che aveva registrato una eccezionale espansione nel 2021. Il Prosciutto di San Daniele è l’unico distretto a registrare un calo seppur lieve delle esportazioni (-2,0%), a causa di una diminuzione delle vendite negli Stati Uniti, in Vietnam e Australia, controbilanciate in parte dal rafforzamento del mercato tedesco e del Regno Unito. La produzione di prosciutto del distretto è rivolta principalmente al mercato interno, anche se alcune aziende capofila, grazie al ricambio generazionale, si stanno ponendo nuovi obiettivi di espansione sui mercati esteri nei prossimi 5 anni, puntando sulla narrazione dell’artigianalità del prodotto, sulla possibilità di acquisto on-line e sulla distribuzione in vaschetta, che dovrebbe crescere sempre più nelle future modalità di consumo.