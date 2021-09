Fabbro Arredi protagonista a Milano

C’è un filo profumato che lega il Friuli alla Milano Design Week e alla Milano Fashion Week 2021 ed è quello della memoria olfattiva. In occasione del mese di settembre e precisamente dal 9 al 23 nella Profumeria Mazzolari va in scena l’installazione aperta al pubblico ‘L’essenza di Alice’, un viaggio olfattivo tra moda e design ideato da Elisabetta Invernici. Protagonista un mobile ‘made in Friuli’ polisensoriale, pluripremiato e per la prima volta esposto a Milano durante il Supersalone.

Trascurata nei secoli della ‘civilizzazione’, duramente penalizzata in questi mesi di pandemia, la nostra capacità di sentire gli odori torna protagonista grazie alla collaborazione imprenditoriale fra Fabbro Arredi e Profumeria Mazzolari.

La falegnameria friulana artigianale, specializzata nella realizzazione di complementi di design, arredo su misura ed ebanisteria di alta gamma in serie limitata, con 60 anni di storia alle spalle, ha realizzato Alice, sideboard in noce canaletto (150x45x120 centimetri), su disegno di Theresa Zellner e Florian Nagl, vincitori della prima edizione del concorso WunderWood 2019. Ispirato alle Wunderkammer, definito credenza contenitore, si trasforma per l’occasione in mobile delle ‘meraviglie olfattive’ che, con i suoi 16 cassetti nascosti, custodisce e rivela a sorpresa altrettante note profumate diverse.

“Apriamo un cassetto, sentiamo la fragranza, partiamo per un percorso nella memoria, alla ricerca della nostra identità profonda come testimoniano le neuroscienze”, spiega Elisabetta Invernici. “Apriamo due, quattro, otto cassetti e creiamo la nostra piramide olfattiva, unica e irripetibile. Combiniamo nuove geometrie design e odorose diventando ‘visitattori’ di una esperienza innovativa”.

Tutto questo è possibile grazie all’olfattoteca Mazzolari all’interno della Bottega Storica milanese famosa in tutto il mondo, che mette a disposizione i suoi 46 titoli olfattivi tra i quali sono state scelte due collezioni, quella naturalistica e quella biografica che il pubblico potrà liberamente sentire nell’occasione e ritrovare poi nel tempo. Durante il primo evento dell’8 settembre si è partiti per un viaggio olfattivo all’interno della memoria individuale. Il 24 settembre, in occasione del finissage del progetto, sarà sfogliato l’album profumato della famiglia Mazzolari per incontrare i suoi protagonisti a partire dal fondatore Augusto.