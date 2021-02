Fabio Passon vicepresidente europeo dei Giovani Imprenditori

Fabio Passon, vicepresidente provinciale di Confcommercio Udine, è il nuovo vicepresidente di Jeune-The Young Entrepreneurs Organization of the European Union. Una nomina prestigiosa per Passon, che ha recentemente lasciato a Stefano Ritella il timone dei Giovani Imprenditori dell’associazione friulana.

L’indicazione per la rappresentanza italiana è arrivata dal presidente GI nazionale Andrea Colzani e in sede di elezione a Passon è stato assegnato il ruolo di vice del presidente Alberto Carvalho Neto, imprenditore portoghese subentrato all’uscente Andrea Gelfi, che nell’ottobre del 2019 fu tra l’altro ospite di un evento di matching organizzato dal Comitato imprenditoria giovanile della Camera di Commercio Pordenone-Udine.

Jeune, fa sapere Passon, è un’associazione che rappresenta oltre un milione e 600mila giovani imprenditori europei di più di venti Paesi. Promozione, lobby, eventi di networking, rapporti con le istituzioni sono alcune delle attività di un gruppo di lavoro impegnato per lo sviluppo del business dell’impresa giovane europea.