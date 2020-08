Fabrizio Pertot nel gruppo di Confindustria nazionale

Il mondo imprenditoriale del Friuli Venezia Giulia già presente ai massimi livelli di Confindustria, ha da ora un nuovo rappresentante a livello nazionale, infatti è stato chiamato a far parte del gruppo tecnico Responsabilità sociale d’Impresa, il triestino Fabrizio Pertot, della Pertot di Trieste, azienda che opera da oltre cinquant’anni nel settore della fornitura di servizi ecologici a enti pubblici, aziende e privati.

D’intesa con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, è stata Maria Cristina Piovesana, vice presidente con delega ad Ambiente, Sostenibilità e Cultura, a comunicare a Pertot l’incarico. Il gruppo tecnico Responsabilità sociale d’Impresa, ha sottolineato Piovesana, sarà una “sede di confronto e di approfondimento nella quale si realizzerà un’ampia partecipazione dell’intero sistema Confindustriale nell’impostazione delle strategie e degli obiettivi qualificanti su politiche di rappresentanza e azioni di Confindustria". Il gruppo tecnico ha già fissato la sua prima seduta subito dopo la pausa estiva: il 22 settembre.

"Nel ringraziare i vertici di Confindustria per la nomina e la fiducia accordatami", Pertot spiega: “Tutela dell’ambiente, economia circolare, sviluppo sostenibile ed attenzione all’ambiente socio-culturale in cui si opera in questo momento sono strategiche. Sono asset su cui si gioca la competizione e la ripresa economica dopo il difficile inizio 2020. In questo delicato compito cui sono stato chiamato, cercherò di portare tutte le conoscenze ed esperienze che mi derivano dalla gestione di un’azienda con oltre mezzo secolo d’attività in un settore delicato e complesso come quello dei servizi ecologici”.