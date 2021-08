Fama rinnova il suo annuale appuntamento

La splendida Villa Luppis di Pasiano di Pordenone ha fatto da cornice alla Convention 2021 di Fama, azienda friulana che opera nel settore dei tunnel e conosciuta a livello mondiale. L’evento è un importante momento d’incontro per tutti i dipendenti e per le istituzioni locali che hanno così modo di conoscere l’importanza dell’azienda sul mercato internazionale.

La serata è stata aperta da Daniele Papais di Fama, che ha illustrato le attività dell’azienda, e da François Valin di Aftes, Associazione francese dei tunnel e spazi sotterranei, che ha presentato la situazione mondiale “underground”, sottolineando le ottime prospettive future per l’azienda.

Sono poi seguiti alcuni contributi sul tema della serata: “Le donne di successo”. Sono, quindi, intervenuti personaggi femminili del settore che hanno portato la propria testimonianza. A preso per prima la parola la giovane Ludovica Pizzarotti, ingegnere della TUNN3L JV di Copenhagen che ha parlato in diretta dalla Danimarca della sua esperienza di donna “dei tunnel”, non senza un percettibile grande coinvolgimento nel suo lavoro. Dall’Argentina è poi intervenuta Karina Paola Liberman, responsabile qualità della CMC di Ravenna Argentina Branch, che ha presentato la sua attività con grande puntualità.

La serata è stata chiusa dall’ospite d’onore, presente all’evento. Si è trattato di Giovanna Cassani, direttore tecnico di Rocksoil, che, con grande affabilità, ha raccontato la sua pluriennale esperienza nel prestigioso studio di ingegneria italiano. L’evento è stato anche un momento importante per sensibilizzare il mondo locale sul settore e sono quindi intervenute due figure femminili friulane: la consigliere regionale Mara Piccin e il sindaco di Zoppola di Pordenone Francesca Papais, donne sempre impegnate in prima linea.

È poi seguito un momento conviviale che ha ricordato tutte le donne di Fama con lo slogan scelto a ragione: “Fama è femmina”. Le donne rappresentano infatti oggi il 74% del personale in organico, andando a occupare anche ruoli manageriali.