Famiglie e tasse, come pagare meno

"Le famiglie non sono il tessuto connettivo dell'Italia. Le famiglie sono l'Italia": è il monito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lanciato nel corso dell'incontro con il Forum delle Associazioni Familiari. Ma il Paese, lo Stato, e molto più concretamente il fisco, come sostengono le famiglie nelle loro piccole, grandi, infinite esigenze? Quali sono gli strumenti con i quali le famiglie, per esempio, possono pagare meno tasse? Sono tanti, anzi tantissimi.

A EconMyFvg, nella puntata in onda giovedì 13 febbraio alle 21 su Telefriuli (canale 11 e 511 in Hd, in streaming su telefriuli.it), cercheremo di descriverli e raccontarli. In studio con Alfonso Di Leva ci saranno Alberto Maria Camillotti, presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Udine, Nina Rocco, responsabile fiscale Cisl Fvg, e Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi.